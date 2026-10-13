Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Tham dự lễ đón có: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng Tổng cục Chính trị…

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và Lào đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu trong hợp tác trên các lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone. Ảnh: TRỌNG HẢI

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc phòng gắn bó chặt chẽ, thiết thực, được tăng cường cả về lượng và chất, là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Nổi bật là các hình thức, cơ chế hợp tác ngày càng phong phú hơn, lan tỏa sâu rộng hơn; tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương…

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Đại tướng Khamliang Outhakaysone các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Khamliang Outhakaysone giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang các thành viên đoàn Lào. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone. Ảnh: TRỌNG HẢI

Hai đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chuyến thăm của Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào cũng như đóng góp vào thành công chung của Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.