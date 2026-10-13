Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Sáng 13-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.
Tham dự lễ đón có: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng Tổng cục Chính trị…
Thời gian qua, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và Lào đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu trong hợp tác trên các lĩnh vực.
Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc phòng gắn bó chặt chẽ, thiết thực, được tăng cường cả về lượng và chất, là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Nổi bật là các hình thức, cơ chế hợp tác ngày càng phong phú hơn, lan tỏa sâu rộng hơn; tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương…
Chuyến thăm của Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào cũng như đóng góp vào thành công chung của Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-pho-thu-tuong-bo-truong-bo-quoc-phong-lao-1060417