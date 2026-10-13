Báo động về cường độ El Niño

Mức nhiệt trên vượt đỉnh ghi nhận trong các đợt El Niño mạnh vào các giai đoạn 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016.

Trước đó, ngày 9/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhận định El Niño đã đạt cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ tại khu vực giám sát cao hơn mức trung bình 4 độ C.

Tại Đông Nam Á, tình trạng khô hạn kéo dài kết hợp với các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn nghiêm trọng tại Indonesia đang làm gia tăng nguy cơ khói mù xuyên biên giới. Ô nhiễm không khí lan rộng không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế trong khu vực.

Tại Indonesia, khói độc được cho là có liên quan đến khoảng 175.000 ca mắc bệnh đường hô hấp. Ở Malaysia, chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng buộc chính quyền đóng cửa hàng loạt trường học. Trong khi đó, ngày 12/10, Singapore quyết định triển khai các biện pháp hỗ trợ chi phí điều trị y tế liên quan đến khói mù.