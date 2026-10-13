Diện mạo mới của tuyến đường 1.000 tỷ đồng ở TPHCM sau di dời loạt trụ điện

Dự án mở rộng đường Chu Văn An dài khoảng 600m, từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, khởi công cuối tháng 2/2025 với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 7m lên 23m.

Theo UBND phường Bình Thạnh, sau khi di dời trụ điện, mặt bằng được bàn giao để thi công các hạng mục còn lại như trải nhựa, lắp lan can, dải phân cách, hoàn thiện tim đường, sơn kẻ vạch và tổ chức phân làn giao thông.