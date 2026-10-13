Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đến hết năm 2027

Theo Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026, do Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký thay mặt Chính phủ, chính sách miễn thị thực áp dụng đối với công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao.

Đối tượng được hưởng chính sách là khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn từ 2 người trở lên, theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa. Ảnh: BKH

Phạm vi áp dụng chính sách được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa. Du khách phải nhập cảnh và xuất cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời thực hiện hành trình bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không này. Việc nhập cảnh và xuất cảnh phải thực hiện qua cùng một cửa khẩu.

Chương trình du lịch trọn gói dành cho khách thuộc diện miễn thị thực có thời gian không quá 30 ngày. Chính sách được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết được ký ban hành, 12/10/2026, đến hết ngày 31/12/2027.

Để triển khai chính sách, Chính phủ giao Bộ VHTT&DL chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình, cách thức tổ chức thực hiện chương trình miễn thị thực. Nội dung hướng dẫn bao gồm việc lựa chọn, quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam, trong đó xác định tiêu chí và nguyên tắc lựa chọn, quản lý doanh nghiệp tham gia chương trình.

Bộ VHTT&DL có trách nhiệm phối hợp với các địa phương để tổ chức thực hiện, quản lý khách du lịch hiệu quả; đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách nhằm bảo đảm chương trình được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Công an chủ trì hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú để thực hiện chính sách miễn thị thực đối với công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn theo chương trình trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Việc thí điểm miễn thị thực trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lữ hành trong quá trình tổ chức, quản lý hoạt động du lịch.