Giải Pickleball 'Đồng hành đến trường' gây quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn

Các vận động viên thi đấu tại Giải Pickleball “Đồng hành đến trường” - Phường An Hải năm 2026. Ảnh: B.H

Không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp, giải đấu còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Giải đấu quy tụ 92 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, hội, hiệp hội doanh nghiệp, nhà tài trợ, khách mời và hội viên các câu lạc bộ pickleball. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung: đôi nam - nữ lãnh đạo và đôi nam - nữ phong trào (tự do).

Trải qua 117 trận đấu tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao cúp, huy chương cho các đôi vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì và đồng hạng Ba ở mỗi nội dung.

Tại nội dung đôi nam - nữ lãnh đạo, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên Phan Quỳnh Nga - Phạm Quốc Anh (Trường Mầm non Wonderland); giải Nhì thuộc về cặp Trần Thế Tâm - Bùi Thị Triều (Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng).

Đồng giải Ba thuộc về hai cặp vận động viên Nguyễn Hữu Rô - Trần Lê Thủy (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) và Phạm Thị Ngọc Thảo - Nguyễn Vũ Việt Hùng (Trường THPT Tôn Thất Tùng).

Ở nội dung đôi nam - nữ phong trào (tự do), giải Nhất thuộc về cặp Ngô Minh Hải - Đặng Thị Phương Thảo (Câu lạc bộ Pickleball phường An Hải); giải Nhì trao cho cặp Thái Thị Ngọc Ngân - Lê Thành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng).

Đồng giải Ba được trao cho hai cặp Lê Tự Hạ - Nhật Linh (Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải) và Phạm Doãn Quý - Hân Nguyễn (Câu lạc bộ Pickleball Hợp Thành Phát).