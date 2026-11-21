Báo Bỉ: Bàn thắng Olympic của U17 Việt Nam

“Thật khó cho Mattis Seghers…”, Het Laatste Nieuws (HLN), một trong những nhật báo lớn nhất của Bỉ an ủi cho thủ môn trẻ sau trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 với U17 Việt Nam.

Bài báo đề cập: “U17 Bỉ khởi đầu chật vật trên hành trình săn vàng. Họ đánh bại U17 Việt Nam trong trận ra quân World Cup 2026, để thủng lưới bởi 2 tuyệt phẩm”.

Sỹ Bách “mở hàng” cho U17 Việt Nam. Ảnh: M.A

HLN dành lời khen cho những khoảnh khắc kỳ diệu của các học trò HLV Cristiano Roland. Riêng pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực được mô tả là “Bàn thắng Olympic”, đủ thấy rõ giá trị trên đấu trường thế giới.

“Mới 4 phút, U17 Việt Nam, đội lần đầu dự giải và nhập cuộc đầy hứng khởi, đã mở tỷ số”, HLN nhắc đến bàn đầu tiên của trận đấu.

“Từ một quả phạt góc, cầu thủ chạy cánh Lê Sỹ Bách tung cú đánh gót tuyệt đẹp, đưa bóng vào lưới. Các cầu thủ Bỉ hoàn toàn bất ngờ, nhất là thủ môn Seghers”.

Ấn tượng hơn là siêu phẩm “lá vàng rơi” của Chu Ngọc Nguyễn Lực. “‘Tôi cũng làm được’, có lẽ đồng đội Nguyễn Lực đã nghĩ vậy”, tờ báo diễn tả đầy cảm xúc.

“Khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, tiền vệ Việt Nam đá phạt góc, đưa bóng xoáy thẳng vào lưới. Một bàn thắng Olympic! Hai pha lập công này chắc chắn sẽ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội”.

Cây bút Sven Van Londersele của HLN bình luận: “Ngay cả khi thua, U17 Việt Nam vẫn có màn chào sân đầy ấn tượng tại U17 World Cup. Sau bàn mở tỷ số tuyệt đẹp, họ lại ghi một bàn đáng xem để rút ngắn cách biệt.

Lần này, Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng xoáy thẳng vào lưới từ chấm phạt góc. Chính bàn thắng Olympic ấy khiến U17 Bỉ thấp thỏm đến hết trận”.

Ứng viên bàn thắng của giải

HLN nhận định: “Thủ môn U17 Bỉ, hiện khoác áo Anderlecht, trở thành nạn nhân của những pha lập công có thể lọt vào danh sách bàn thắng đẹp nhất giải”.

Nguyễn Lực ghi tuyệt phẩm được ví “bàn thắng Olympic”. Ảnh: M.A

Nhật báo Het Nieuwsblad cũng khen ngợi đại diện châu Á: “U17 Bỉ giành 3 điểm ngày ra quân, U17 Việt Nam kiên cường với hai siêu phẩm.

Các cầu thủ trẻ Bỉ sớm bị dẫn bàn khi Lê Sỹ Bách đánh gót tuyệt đẹp, đưa bóng qua thủ môn Seghers ở phút thứ 4. U17 Bỉ lật ngược tình thế ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Anthon Philips ghi bàn thứ 3.

Trận đấu bất ngờ căng thẳng trở lại khi Nguyễn Lực đá phạt góc thẳng vào lưới ở phút 84, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu”.

Về phần mình, tờ Le Soir viết: “U17 Bỉ đến Doha với nhiều tham vọng. Trước giải, họ công khai đặt mục tiêu vô địch.

Tự tin vào thực lực, các cầu trẻ Bỉ vẫn bị một U17 Việt Nam chơi quả cảm dội gáo nước lạnh. Từ quả phạt góc, Lê Sỹ Bách đánh gót đánh bại Seghers ở phút thứ 4, ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải.

Các học trò của Vermant mất một lúc để hoàn hồn rồi mới kiểm soát bóng và giành hẳn thế chủ động”.

Về bàn thua thứ 2, Le Soir đề cập: “Phút 84, Nguyễn Lực đá phạt góc tuyệt đẹp, đưa bóng thẳng vào lưới và khiến những phút cuối trở nên căng thẳng. May mắn, Bỉ vẫn bỏ túi 3 điểm”.

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