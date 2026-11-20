Thua Bỉ 2-3 không phải kết quả khiến U17 Việt Nam phải cúi đầu. Ngược lại, cách đội bóng trẻ Việt Nam chơi bóng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Âu mới là điều đáng nói. Hai bàn thắng, tinh thần không buông xuôi và cách chơi đầy tự tin giúp U17 Việt Nam tạo dấu ấn ngay lần đầu góp mặt ở U17 World Cup.

Bỉ không phải đối thủ để U17 Việt Nam có thể dễ dàng nghĩ đến chuyện giành điểm. Đội bóng này vừa giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026, bất bại ở vòng loại và sở hữu hệ thống đào tạo trẻ thuộc hàng tốt nhất châu Âu. Chênh lệch về nền tảng bóng đá, thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điều hiện hữu. Nhưng U17 Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế cam chịu.

U17 Việt Nam thua Bỉ 2-3, nhưng màn trình diễn đầy tự tin, tinh thần chiến đấu và hai bàn thắng đẹp mắt tạo dấu ấn lớn ở World Cup. Ảnh: VFF

Bàn thắng ngay phút thứ 4 của Lê Sỹ Bách là minh chứng. Từ quả phạt góc của Minh Thủy, cầu thủ Việt Nam tung cú đánh gót đầy ngẫu hứng đưa bóng vào lưới Bỉ. Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại U17 World Cup, mà còn cho thấy các cầu thủ trẻ sẵn sàng chơi bóng bằng sự tự tin, thay vì bị sức ép từ đối thủ làm cho lúng túng.

U17 Việt Nam sau đó phải nhận ba bàn thua, nhưng điều đáng chú ý là đội bóng không đánh mất tinh thần thi đấu. Trước đối thủ có chất lượng vượt trội, các cầu thủ vẫn tìm cách tổ chức phản công, tranh chấp và tìm kiếm cơ hội thay vì chỉ co cụm bảo vệ khung thành. Bị dẫn 1-3, U17 Việt Nam vẫn tiếp tục chơi bóng và không chấp nhận buông trận đấu.

Bàn thắng của Nguyễn Lực ở phút 84 càng làm nổi bật tinh thần ấy. Tiền vệ số 10 thực hiện quả phạt góc đưa bóng bay thẳng vào lưới Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Một bàn thắng đẹp, bất ngờ và cũng thể hiện sự táo bạo của cầu thủ Việt Nam. Trong hoàn cảnh đội nhà đang bị dẫn bàn, Nguyễn Lực không tạo ra một quả tạt đơn thuần mà đưa bóng thẳng về phía khung thành, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trên khán đài.

U17 Việt Nam không có điểm sau trận đấu, nhưng màn trình diễn trước Bỉ mang đến nhiều giá trị hơn một kết quả đơn thuần. Chúng ta đã ghi hai bàn vào lưới á quân châu Âu, có bàn thắng lịch sử và chiến đấu đến những phút cuối. Ở sân chơi mà Việt Nam lần đầu góp mặt, các cầu thủ trẻ đã cho thấy họ không bị choáng ngợp trước tên tuổi đối thủ.

Thua Bỉ 2-3, nhưng U17 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu. Đó là màn trình diễn ngạo nghễ, đúng nghĩa của một đội bóng đến World Cup để cạnh tranh, chứ không chỉ góp mặt cho đủ số.