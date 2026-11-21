Deirdre Keane, nữ y tá chuyên khoa kiêm cố vấn quản lý 38 tuổi sống tại New York (Mỹ), vừa khiến cộng đồng yêu chạy bộ chú ý khi hoàn thành New York City Marathon trong tình trạng mang thai 34 tuần. Cô cán đích với thành tích 4 giờ 6 phút 55 giây, hoàn thành quãng đường 42,195 km và chính thức khép lại hành trình chinh phục 7 giải marathon lớn nhất thế giới (World Marathon Majors) trong năm 2026.

Điều khiến câu chuyện của Keane trở nên đặc biệt là phần lớn những cuộc đua trong năm nay đều diễn ra khi cô đã mang thai. Từ Sydney ở tuần thai thứ 25, Berlin ở tuần thứ 29, Chicago ở tuần thứ 31 cho đến New York ở tuần thứ 34, nữ vận động viên nghiệp dư liên tục thử thách giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh quyết định tiếp tục thi đấu được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến và nhận được sự đồng ý từ bác sĩ sản khoa.

Theo truyền thông quốc tế, hành trình này ban đầu không nằm trong kế hoạch chạy bộ khi mang thai của Keane. Sau khi kết hôn với chồng là Brian vào năm 2025, cả hai bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Cho rằng quá trình mang thai có thể cần nhiều thời gian, Keane quyết định dành năm 2026 để thực hiện những mục tiêu thể thao còn dang dở trước khi trở thành mẹ.

Cô đăng ký tổng cộng 11 thử thách sức bền, trong đó có 7 giải thuộc hệ thống World Marathon Majors gồm Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago và New York. Ngoài ra, Keane còn lên kế hoạch tham gia một giải chạy địa hình tại Ireland, hai cuộc thi siêu marathon và một giải ba môn phối hợp.

Hành trình bắt đầu từ Tokyo Marathon vào tháng 3/2026. Sang tháng 4, cô tiếp tục tham gia Boston Marathon và London Marathon. Trong khoảng thời gian này, Keane nhận thấy tốc độ chạy của mình có phần chậm hơn bình thường, đồng thời thể trạng xuất hiện những thay đổi khác lạ. Sau khi thử thai, cô bất ngờ phát hiện mình đã mang thai.

Tin vui này khiến kế hoạch ban đầu của hai vợ chồng thay đổi đáng kể. Thay vì tiếp tục thực hiện toàn bộ lịch trình đã đăng ký, Keane và chồng phải cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ an toàn của các hoạt động thể thao trong thai kỳ.

Ban đầu, Brian không khỏi lo lắng khi biết vợ vẫn muốn tiếp tục tham gia những cuộc đua đường dài. Cả hai tìm hiểu các nghiên cứu về vận động sức bền cường độ cao trong thai kỳ nhưng nhận thấy tài liệu tham khảo còn hạn chế. Vì vậy, họ thống nhất không đặt mục tiêu phải hoàn thành bằng mọi giá mà lựa chọn phương án đánh giá tình trạng sức khỏe sau từng giải đấu.

Keane cũng chủ động thay đổi cách tiếp cận. Cô không còn đặt nặng thành tích hay tốc độ như trước, đồng thời luôn chuẩn bị tâm lý chuyển sang đi bộ hoặc dừng cuộc thi nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong kế hoạch điều chỉnh, nữ vận động viên quyết định hủy giải ba môn phối hợp và cuộc thi siêu marathon thứ hai. Với giải chạy tại Ireland, cô cũng cam kết giảm cường độ để tránh tạo áp lực không cần thiết lên cơ thể. Đặc biệt, trước khi tiếp tục những cuộc đua còn lại, Keane đã trao đổi với bác sĩ sản khoa để được đánh giá và tư vấn về tình trạng thai kỳ.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ bác sĩ, cô mới quyết định tiếp tục hành trình. Những tháng tiếp theo chứng kiến Keane lần lượt xuất hiện tại các giải marathon lớn trên thế giới.

Ở tuần thai thứ 25, cô hoàn thành Sydney Marathon tại Australia. Bốn tuần sau, nữ vận động viên tiếp tục cán đích Berlin Marathon khi mang thai 29 tuần. Đến tuần thứ 31, cô tham gia Chicago Marathon và thậm chí đạt thành tích dưới 4 giờ.

Thử thách cuối cùng là New York City Marathon, diễn ra khi Keane đã mang thai 34 tuần. Dù bụng bầu ngày càng lớn và cơ thể bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt từ giai đoạn cuối thai kỳ, cô vẫn hoàn thành quãng đường 42,195 km với thời gian 4 giờ 6 phút 55 giây.

Đây cũng là cuộc đua khiến Keane cảm thấy hồi hộp nhất. Trong ngày thi đấu, bạn bè của cô có mặt dọc đường chạy để cổ vũ, trong khi Brian di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau nhằm chuẩn bị nước uống cho vợ. Khi Keane chạy đến khoảng km thứ 25,7, cô nhận ra địa điểm thi đấu chỉ cách bệnh viện Weill Cornell, nơi dự kiến sinh con, khoảng một dãy phố. Những người thân thậm chí còn đùa rằng nếu em bé bất ngờ muốn chào đời sớm, cô có thể rời đường chạy để đến bệnh viện ngay lập tức.

Đằng sau những thành tích thể thao đáng nể của Keane là câu chuyện đầy cảm xúc về người cha quá cố. Cha cô, ông John, là một người Ireland nhập cư và từng có niềm đam mê đặc biệt với chạy marathon trong những năm 1980-1990. Tuy nhiên, ông qua đời vì ung thư khi Keane mới 13 tuổi.

Điều khiến Keane luôn ghi nhớ là dù phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, cha cô vẫn không từ bỏ niềm đam mê chạy bộ. Trong những tháng cuối đời, ông tiếp tục tham gia các hoạt động thể thao và thậm chí hoàn thành cuộc thi New York City Marathon cuối cùng chỉ một ngày trước khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Nhiều năm sau, khi bước vào đại học, Keane quyết định tham gia cuộc marathon đầu tiên để tưởng nhớ cha. Không ngờ, trải nghiệm ấy đã mở ra niềm đam mê chạy đường dài và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Với Keane, chạy bộ không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ hay thành tích. Mỗi lần đứng trước vạch xuất phát, cô đều nhớ đến hình ảnh người cha từng kiên cường đối diện với bệnh tật. Chính tinh thần ấy trở thành nguồn động lực giúp cô vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Đặc biệt, niềm đam mê chạy bộ còn giúp Keane giải tỏa áp lực trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Khi làm việc tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York, cô phải đối mặt với những căng thẳng nặng nề khi chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Giữa bầu không khí cô lập và áp lực công việc, chạy bộ trở thành cách để Keane cân bằng cảm xúc, đồng thời giúp cô tìm thấy một mục tiêu tích cực để hướng đến. Từ đó, cô quyết định đăng ký World Marathon Challenge, thử thách khắc nghiệt yêu cầu người tham gia hoàn thành 7 cuộc marathon trên 7 châu lục trong vòng 7 ngày.

Năm 2023, Keane xuất sắc hoàn thành thử thách này và trở thành nữ vận động viên có thời gian hoàn thành nhanh nhất trong năm đó. Với hơn 60 lần tham gia marathon tích lũy trong nhiều năm, cô cũng có kinh nghiệm đáng kể trong các hoạt động thể thao sức bền.

Chính nền tảng ấy giúp Keane hiểu rõ hơn về khả năng vận động của bản thân, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc điều chỉnh cường độ tập luyện khi mang thai.

Sau khi hoàn thành 7 giải World Marathon Majors, Keane có dịp nhìn lại hành trình đặc biệt trong năm 2026. Từ dự định thực hiện những mục tiêu thể thao trước khi làm mẹ, đến phát hiện mang thai ngoài kế hoạch rồi tiếp tục chinh phục các đường chạy quốc tế, mọi thứ đã diễn ra theo cách cô không thể hình dung từ trước.

Nữ vận động viên hy vọng có thể truyền lại cho con trai sắp chào đời tinh thần kiên cường mà cha đã để lại cho mình. Cô mong con hiểu rằng con người có thể lựa chọn đối mặt với những thử thách khó khăn, nhưng cũng có những biến cố nằm ngoài khả năng kiểm soát. Dù trong hoàn cảnh nào, điều quan trọng là phải tin vào bản thân và tìm cách vượt qua những giai đoạn gian nan nhất.

Đối với Keane, thành tựu đáng nhớ nhất trong năm nay không chỉ là việc hoàn thành 7 giải marathon lớn nhất thế giới khi đang mang thai. Đó còn là cách cô tiếp nối di sản tinh thần từ người cha quá cố và chuẩn bị trao lại bài học về nghị lực sống cho thế hệ tiếp theo.

Dù vậy, câu chuyện của Keane cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh đặc biệt. Cô là người có hơn 60 lần tham gia marathon, duy trì nền tảng vận động sức bền trong nhiều năm và chỉ tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ đánh giá tình trạng thai kỳ. Trường hợp này không đồng nghĩa với việc mọi phụ nữ mang thai đều có thể hoặc nên thực hiện những hoạt động thể thao cường độ cao tương tự.

Việc vận động trong thai kỳ cần được cân nhắc dựa trên sức khỏe, tiền sử tập luyện và diễn biến của từng thai kỳ. Những người mang thai có ý định duy trì các bài tập cường độ cao cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế thay vì tự ý áp dụng kinh nghiệm từ trường hợp cá biệt.