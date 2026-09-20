Biểu hiện thường gặp khi trẻ mắc Adenovirus

Trẻ nhiễm Adenovirus có thể xuất hiện nhiều triệu chứng, phổ biến là sốt, ho, đau họng và viêm kết mạc; cha mẹ cần theo dõi sát để phát hiện dấu hiệu bất thường. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Adenovirus có thể lây qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần. Virus cũng có thể truyền qua tay, đồ vật, bề mặt nhiễm virus rồi xâm nhập khi trẻ đưa tay lên mắt, mũi, miệng; một số trường hợp liên quan đến đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Thúy Nhung, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, biểu hiện của nhiễm Adenovirus khá đa dạng, tùy theo cơ quan bị tổn thương. Đường hô hấp là vị trí thường gặp nhất, nhưng virus cũng có thể gây triệu chứng ở đường tiêu hóa, mắt, tiết niệu và hiếm hơn là một số cơ quan khác.

Sốt cao, ho, đau họng là những biểu hiện thường gặp

Ở trẻ mắc Adenovirus, các triệu chứng hô hấp có thể gồm sốt, ho, đau họng. Trẻ có thể sốt cao, thậm chí trên 40 độ C, kéo dài khoảng 3-7 ngày. Tùy vị trí tổn thương, bệnh có thể biểu hiện dưới dạng viêm họng, viêm phế quản hoặc viêm phổi.

Ngoài đường hô hấp, trẻ có thể xuất hiện viêm kết mạc, thường biểu hiện bằng mắt đỏ; hoặc các triệu chứng tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy.

Một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến đường tiết niệu, gây viêm bàng quang. Tổn thương ở hệ thần kinh trung ương cũng có thể xảy ra nhưng không thường gặp.

Adeno là một nhóm virus chứa DNA phổ biến, có khả năng gây nhiễm trùng ở nhiều cơ quan trên cơ thể con người, nhưng phổ biến nhất là đường hô hấp và mắt. Ảnh: CDC/ Dr. G. William Gary, Jr. Creation.

Theo bác sĩ Nhung, Adenovirus hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và xử trí các biến chứng nếu xuất hiện.

Với trẻ sốt, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp hạ sốt phù hợp như chườm ấm, nới lỏng quần áo và cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt khi cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bác sĩ Nhung lưu ý paracetamol có thể được sử dụng với liều 10-15 mg/kg cân nặng mỗi lần, cách 4-6 giờ khi cần.

Bên cạnh đó, việc bù nước và điện giải đặc biệt quan trọng với trẻ sốt cao hoặc có nôn, tiêu chảy. Cha mẹ cũng cần đảm bảo trẻ được ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý trong thời gian bệnh.

Trẻ khó thở, li bì cần được đưa đi khám

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Thúy Nhung, không phải trẻ nào nhiễm Adenovirus cũng diễn biến nặng. Ở trẻ khỏe mạnh, đặc biệt nhóm trên 5 tuổi không có bệnh nền, bệnh thường có thể tự khỏi. Vì vậy, cha mẹ không nên quá hoang mang khi trẻ được xác định nhiễm virus.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên chủ quan nếu trẻ sốt cao khó hạ, ho nhiều, khò khè, khó thở, li bì, bỏ ăn, bỏ chơi hoặc có dấu hiệu mất nước như môi khô, tiểu ít. Trẻ đau mắt đỏ, nôn, đau bụng, tiêu chảy kéo dài hoặc diễn biến bất thường cũng cần được đưa đi khám.

Đặc biệt, trẻ sơ sinh, trẻ dưới 5 tuổi, trẻ có bệnh lý nền hoặc suy giảm miễn dịch là những nhóm cần được theo dõi thận trọng hơn vì nguy cơ diễn biến nặng cao hơn.

Để hạn chế lây nhiễm, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh mắt, mũi, họng và hạn chế đưa tay lên mặt. Gia đình cũng nên vệ sinh các bề mặt, vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc; hạn chế cho trẻ đến nơi đông người, nhất là khi đang có dịch.

Khi trẻ đang sốt, ho hoặc có các biểu hiện bệnh khác, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà và hạn chế tiếp xúc với trẻ khác nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.