Singapore đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí do cháy rừng ở Indonesia

Theo dữ liệu từ IQAir, công ty giám sát chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày 12/10. Khói từ các vụ cháy rừng trên đảo Borneo và Sumatra của Indonesia tiếp tục lan rộng.

Tình trạng khói mù kéo dài khiến chất lượng không khí tại Singapore và Malaysia suy giảm, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Các vụ cháy rừng tại Indonesia được cho là đã góp phần gây ra hàng chục nghìn trường hợp mắc bệnh đường hô hấp trong khu vực.

Vịnh Marina, Singapore. Ảnh: Unsplash

Ngày 12/10, Singapore triển khai chương trình trợ giá khám chữa bệnh cho người dân mắc các bệnh liên quan đến khói mù. Theo Bộ Y tế Singapore, các bệnh được hỗ trợ bao gồm viêm mũi dị ứng, hen suyễn, viêm phế quản, viêm kết mạc, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiễm trùng đường hô hấp trên, cùng các biến chứng liên quan.

Chi phí điều trị được giới hạn ở mức 10 SGD, tương đương khoảng 7,8 USD, đối với phần lớn người dân đủ điều kiện. Người cao tuổi từ 67 tuổi trở lên được hưởng mức phí tối đa 5 SGD.

Lần gần nhất Singapore kích hoạt chương trình hỗ trợ tương tự là năm 2015, khi khói từ các vụ cháy rừng tại Indonesia bao phủ nhiều khu vực Đông Nam Á trong nhiều tuần, gây ra các vấn đề sức khỏe, buộc trường học đóng cửa và khiến nhiều chuyến bay bị hủy.

Tại Malaysia, phần lớn trường học đã mở cửa trở lại vào ngày 12/10 khi chất lượng không khí có dấu hiệu cải thiện. Dù vậy, các trường tại bang Johor ở phía nam nước này, cùng một số khu vực thuộc thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor, vẫn phải đóng cửa.

Khói mù cũng gây gián đoạn hoạt động hàng không. Hãng hàng không giá rẻ Firefly của Malaysia đã hủy các chuyến bay giữa sân bay Sultan Abdul Aziz Shah gần Kuala Lumpur và sân bay Seletar của Singapore trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 12/10 nhằm phòng ngừa rủi ro.

Firefly cho biết hãng đang theo dõi sát tình hình và sẽ thông báo trực tiếp cho những hành khách bị ảnh hưởng khi có cập nhật về lịch bay.

Indonesia thường xuyên đối mặt với cháy rừng trong mùa khô. Năm nay, hiện tượng El Niño được cho là khiến điều kiện thời tiết khô nóng trở nên nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng các đám cháy.

Các chuyên gia cũng cảnh báo hoạt động đốt đất để phát quang và canh tác có thể làm thay đổi hệ sinh thái, suy giảm khả năng chống cháy tự nhiên của một số khu vực.