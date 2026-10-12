Tầm soát suy tĩnh mạch chi dưới: Món quà 20/10 thiết thực tại BV 19-8

Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, từ ngày 12 đến 16/10, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình tầm soát bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới dành riêng cho các nữ cán bộ, nhân viên y tế và hội viên Hội Phụ nữ đang công tác tại bệnh viện. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân và chăm sóc sức khỏe cho những "nữ chiến sĩ áo trắng" luôn tận tụy vì người bệnh.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình tầm soát bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới. Ảnh: PV

Nghề y và nỗi lo bỏ quên chính mình

Đặc thù của ngành y là những ca trực kéo dài, là hàng giờ liền đứng trong phòng mổ hay ngồi liên tục trước bàn khám bệnh. Hệ lụy của việc đứng, ngồi lâu ở một tư thế chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, BSCKII Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu, Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8 cho biết: "Tỷ lệ chị em phụ nữ mắc bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới trong bệnh viện thực tế là rất nhiều, đặc biệt là những người đã công tác từ 10 đến 15 năm trở lên. Tuy nhiên, vì guồng quay công việc y tế, mải mê chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nên đôi khi các chị em chưa có thời gian đi tầm soát sức khỏe cho chính mình".

Đồng cảm với nhận định này, Dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân bộc bạch về tình trạng mà bản thân và nhiều đồng nghiệp thường xuyên gặp phải: "Là một dược sĩ, việc phải đứng liên tục trong nhiều giờ đồng hồ để cấp phát thuốc là điều không thể tránh khỏi. Nhiều hôm tan ca, đôi chân tôi gần như tê dại, cảm giác nặng trĩu và đau nhức râm ran về đêm.Chương trình tầm soát lần này thực sự là một món quà 20/10 vô cùng ý nghĩa và tâm lý. Đó không chỉ là cơ hội để phát hiện bệnh sớm, mà còn là lời nhắc nhở những nhân viên y tế chúng tôi phải biết tự yêu thương và chăm lo cho sức khỏe của chính mình."

Chương trình khám tầm soát trong tuần lễ 12/10 - 16/10 ra đời như một sự thấu hiểu sâu sắc từ phía bệnh viện. "Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn các chị em quan tâm hơn đến bản thân, đặc biệt là sức khỏe đôi chân. Bởi trong thời đại ngày nay, vấn đề không chỉ dừng lại ở một đôi chân khỏe nữa, mà còn cần phải là một đôi chân đẹp", BSCKII Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Chương trình khám tầm soát trong tuần lễ 12/10 - 16/10 dành cho các nữ cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh:PV

Suy tĩnh mạch và những dấu hiệu không thể chủ quan

Suy tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý khá phổ biến, thường gặp ở cả nam và nữ trên 30 tuổi, trong đó tỷ lệ nữ giới mắc bệnh cao hơn nhiều so với nam giới. Bệnh tiến triển do những bất thường chức năng của hệ thống tĩnh mạch, có thể gây ra phù, rối loạn sắc tố da hoặc lở loét.

Đáng lo ngại là căn bệnh này tiến triển âm thầm. Thực tế hiện nay có tới 65% người mắc bệnh mà không hề hay biết. Phần lớn bệnh nhân chỉ tìm đến bác sĩ khi bệnh đã chuyển nặng hoặc xuất hiện biến chứng.

Để phát hiện sớm, người bệnh cần lưu ý những triệu chứng như: chuột rút về đêm, cảm giác tê chân, nặng chân, bồn chồn ở chân về chiều tối và biến mất vào sáng hôm sau. Khi quan sát thấy tĩnh mạch mạng nhện màu đỏ hoặc xanh, tĩnh mạch giãn to ngoằn ngoèo, sạm da, hay có cảm giác đau rát chân, người bệnh nên đến ngay các chuyên khoa tim mạch - mạch máu để được thăm khám.

Việc phòng ngừa bệnh không hề khó, bắt đầu từ một lối sống năng động, chế độ dinh dưỡng hợp lý và hạn chế đứng hoặc ngồi quá lâu. Người dân nên tập luyện các môn thể thao thân thiện với tĩnh mạch như đi bộ, đạp xe, hoặc thực hiện các động tác đơn giản như đứng lên ngồi xuống, nhón gót chân.

Bước tiến trong điều trị suy tĩnh mạch tại Bệnh viện 19-8

Không chỉ chú trọng công tác tầm soát, Bệnh viện 19-8 hiện đang là một trong những đơn vị triển khai thường quy các kỹ thuật hiện đại nhất trong điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới.

Bệnh viện đã áp dụng thành công các kỹ thuật can thiệp nội tĩnh mạch tiên tiến như: Nhiệt nội mạch bằng sóng cao tần, Laser nội mạch, và Bơm keo sinh học. Các phương pháp mới này có tính thẩm mỹ cao, hiệu quả điều trị vượt trội, thời gian nằm viện ngắn và thay thế hoàn toàn cho phương pháp phẫu thuật rút bỏ tĩnh mạch truyền thống. Trước đây, phương pháp phẫu thuật cũ đòi hỏi bệnh nhân phải gây mê hoặc tê tủy sống, phải nằm viện lâu, để lại sẹo xấu và có nguy cơ gặp biến chứng.

Một số phương pháp điều trị suy tĩnh mạch tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: PV

Với kỹ thuật can thiệp hiện đại, bệnh nhân được điều trị triệt để, an toàn, phục hồi nhanh và có thể vận động bình thường ngay sau thủ thuật. Đặc biệt, phương pháp bơm keo sinh học còn sở hữu ưu điểm vượt trội là không cần gây tê tạo khoang quanh tĩnh mạch, giúp giảm thiểu đau đớn tối đa và hạn chế việc phải đeo tất áp lực sau can thiệp.

Một tin vui cho người bệnh là hiện nay các kỹ thuật can thiệp bằng Laser nội mạch và sóng cao tần tại Bệnh viện 19-8 đã được bảo hiểm y tế chi trả. Điều này giúp người dân giảm thiểu đáng kể gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời vẫn được tiếp cận và điều trị hiệu quả bằng những kỹ thuật y khoa chất lượng cao./.