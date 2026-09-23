Biến kết quả phục vụ thành thước đo

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chơn Thành cử cán bộ ngồi tại bàn hướng dẫn người dân khi gặp vướng mắc về thủ tục hành chính.

Với mong muốn đưa dịch vụ công đến gần người dân, nhiều nhà văn hóa khu phố, thôn, ấp được trang bị máy tính, kết nối wifi, đồng thời bố trí công chức bộ phận “một cửa” hằng tuần trực tiếp đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân.

Thay đổi nhận thức số của từng người dân

Khi có cán bộ về hỗ trợ, ông Lê Bá Phán (xã Phú Riềng) chủ động đến nhà văn hóa thôn học cách sử dụng máy vi tính. Dù còn bỡ ngỡ với các thao tác trên máy tính, nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ xã, ông kiên trì học từng bước để có thể tự nộp những thủ tục hành chính đơn giản.

“Với tôi, việc tiếp cận công nghệ không chỉ để bắt kịp xu thế mà còn giúp bản thân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính sau này” - ông Phán cho biết.

Ông Hồ Trung Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Riềng cho rằng: Việc trang bị máy cùng đội ngũ cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân chuẩn bị, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cộng đồng giúp nâng cao năng lực số, hình thành công dân số từ cơ sở.

Ở nhiều địa phương trong toàn thành phố, những buổi hướng dẫn kỹ năng số đã trở thành hoạt động quen thuộc. Không có những bài giảng dài dòng, người dân mang theo chính chiếc điện thoại của mình để được hướng dẫn từng thao tác, học cách tra cứu thông tin, sử dụng các tiện ích số. Các xã, phường cũng duy trì tổ công nghệ số cộng đồng cùng nhiều điểm “Bình dân học vụ số”, trực tiếp hướng dẫn người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Bà Dương Thị Liên ở ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm chia sẻ: “Ban đầu những người lớn tuổi như tôi còn rất e ngại. Nhưng khi được hướng dẫn trực tiếp, thực hành nhiều lần, tôi thấy không khó như mình nghĩ. Cái gì chưa hiểu tôi hỏi thêm. Đến nay, tôi đã chủ động dùng các tiện ích số như: thanh toán tiền điện, nước, nộp Đảng phí trên dịch vụ công mà không còn sợ công nghệ nữa”.

Từ những “công dân số”, phong trào Bình dân học vụ số đang lan tỏa thành các “gia đình số”. Là một trong 10 gia đình được chọn xây dựng mô hình Gia đình số của phường Tân Khai, chị Trần Thị Bạch Tuyết chủ động cập nhật kiến thức, sử dụng thành thạo công nghệ để hướng dẫn các thành viên trong gia đình.

“Để trở thành "gia đình số" không chỉ là sự nỗ lực của cá nhân tôi mà các thành viên trong gia đình đều chủ động nâng cao kỹ năng số. Công nghệ số đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hằng ngày, từ học tập, công việc, khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt đến thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Các con cũng được định hướng sử dụng thiết bị công nghệ phù hợp để vừa phục vụ nhu cầu học tập, giải trí vừa tiếp cận công nghệ mới để trở thành công dân số” - chị Tuyết chia sẻ.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Song song với nâng cao kỹ năng cho người dân, chính quyền các địa phương cũng tập trung nhận diện những điểm nghẽn nội tại để tìm giải pháp tháo gỡ.

Tại phường Chơn Thành, rào cản lớn là một bộ phận người dân chưa thành thạo thao tác dịch vụ công hoặc thường xuyên quên mật khẩu VNeID. Ông Võ Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chơn Thành cho biết: Trong đợt cao điểm 100 ngày tập trung khơi thông những điểm nghẽn về kỹ năng số của người dân, trung tâm đã trang bị máy tính, máy quét, máy đánh giá cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ; đồng thời cử cán bộ thường xuyên ngồi tại bàn hướng dẫn để trực tiếp hỗ trợ khi người dân gặp vướng mắc.

Phường cũng phát huy hiệu quả đường dây nóng Tổng đài 1022 để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, xử lý phản ánh và hỗ trợ người dân các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Trong khi đó, tại xã vùng sâu, xa Lộc Hưng, với 21% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng và năng lực số không đồng đều là điểm nghẽn lớn nhất đang được xã tập trung tháo gỡ.

“Mặc dù cán bộ, công chức, viên chức đã sử dụng các hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ công và các nền tảng dùng chung, nhưng yêu cầu hiện nay cao hơn rất nhiều. Vì vậy, xã đang tiếp tục đầu tư cả về hạ tầng và kỹ năng sử dụng công nghệ của cán bộ, công chức để công việc được xử lý nhanh hơn; cán bộ giảm thao tác thủ công thì người dân giảm thời gian, chi phí đi lại” - ông Nguyễn Hữu Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng nhấn mạnh.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thuận Lợi, hình ảnh người dân hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn và ra về với tâm trạng vui vẻ, hài lòng đã trở nên quen thuộc. Đội ngũ cán bộ, công chức tại đây mỗi ngày xử lý lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính; nhiều công việc trước đây làm thủ công nay chuyển sang môi trường điện tử và có robot hỗ trợ.

“Thay vì phải đi lại nhiều lần hoặc bổ sung giấy tờ qua nhiều khâu trung gian, giờ tôi chỉ đến một nơi, được hỗ trợ ngay từ đầu để hoàn thiện hồ sơ, qua đó giảm đáng kể thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính” - anh Lê Thành Chung, người dân xã Thuận Lợi cho biết.

Đã có hơn 99% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó tỷ lệ người dân trực tiếp thực hiện đạt cao. Ông Phạm Xuân Thạch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thuận Lợi cho rằng: Khi sự hài lòng của người dân trở thành mệnh lệnh hành chính, chính quyền xã đã nỗ lực cải cách để hệ thống vận hành hiệu quả hơn, quyết định nhanh hơn, phối hợp thông suốt hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sự chủ động của các địa phương cho thấy tính thực chất của kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Đồng Nai. Chính quyền cơ sở đã chủ động giải quyết khó khăn bằng những việc làm cụ thể.