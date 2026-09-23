TP.HCM mưa như trút, hiệu trưởng gửi tâm thư xúc động

Phụ huynh một trường tiểu học tại TP.HCM lội nước đón con tan học.

Tối 22/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng sau cơn mưa liên tục nhiều giờ. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ về nhà.

Ngồi ở trường chờ mưa ngớt, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu), trăn trở khi thấy nhiều học sinh phải ở lại đến 20h phụ huynh mới có thể tới đón.

Hình ảnh học trò tan trường với quần áo, đồ đạc ướt nhẹp cứ lẩn quẩn trong đầu ông. Biết các em lo lắng bị trừ điểm rèn luyện do quy định phải mang giày, ông Đảo đặt bút viết một bức thư gửi đến toàn thể phụ huynh và học sinh.

“Một đôi giày không nói lên nhân cách”

Trong thư, ông Đảo dặn dò học sinh khi di chuyển trong mưa bão cần cẩn trọng, tránh những đoạn đường ngập sâu, chú ý cây xanh, bảng hiệu hay mái che có nguy cơ rơi đổ. Khi thấy nguy hiểm, các em hãy tìm nơi trú an toàn và liên hệ ngay với gia đình.

Ngay khi về nhà, học sinh nhanh chóng thay đồ khô, uống nước ấm và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Nếu mệt cần báo ngay cho cha mẹ.

Đặc biệt, ông Đảo nhắn nhủ học sinh hoàn toàn có thể mang dép hoặc một đôi giày khác đến trường nếu đôi giày thường ngày bị ướt, miễn sao sạch sẽ, phù hợp và an toàn.

“Nhà trường sẽ không trừ bất kỳ điểm rèn luyện nào của các em chỉ vì đôi giày bị ướt do mưa. Một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của một con người”, thầy hiệu trưởng viết.

Bức tâm thư của thầy hiệu trưởng được đăng tải trên trang mạng xã hội của nhà trường nhận được nhiều bình luận tích cực. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Về phía phụ huynh, ông Đảo mong cha mẹ kiên nhẫn nếu việc đón con mất thời gian hơn thường lệ. Ông chia sẻ trong thư: “Có lẽ hôm nay, điều các con cần nhất không phải là một lời trách vì về muộn hay vì làm ướt đồ đạc, mà là một câu ‘con về nhà an toàn là được rồi’”.

Bức thư sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về sự tán thưởng của học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

“Những chia sẻ của thầy thật nhân văn và ấm lòng. Cảm ơn thầy cô vì luôn quan tâm học sinh”, phụ huynh Nguyễn Sinh bày tỏ.

Phụ huynh Lê Thành cũng bộc bạch: “Chở con từ trường về nhà 15 km với tổ hợp ướt mưa, đường ngập và kẹt xe, nhưng khi đọc được tâm thư thì thấy ấm lòng. Cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm tới học trò”.

Chiều 23/9, các giáo viên chủ nhiệm tại Trường THCS Đào Duy Anh (phường Phú Nhuận) cũng gửi thông báo đến phụ huynh: “Do tình hình mưa lớn kéo dài nếu học sinh không có giày bata trắng do bị ướt, học sinh được mang giày sandal hoặc dép có quai hậu đi học”.

Chị Huỳnh Thy, phụ huynh học sinh lớp 9, chia sẻ: “Tôi thấy những điều này rất kịp thời, phù hợp. Vì chiều nào cũng mưa, dù có che chắn cẩn thận, mẹ con tôi vẫn ướt nhẹp khi về nhà. Nếu con cứ phải mang giày sẽ rất ướt át, khó chịu, ảnh hưởng đến việc học. Tôi cảm ơn nhà trường”.

Có thể nghỉ học nếu thời tiết xấu

Nhiều trường học khác cũng gửi thông điệp tới phụ huynh, học sinh, nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn trong quá trình đến trường. Thầy cô còn khuyên cha mẹ cân nhắc cho con nghỉ học nếu không đảm bảo an toàn.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khi nhắn nhủ: “Trong những ngày mưa lớn, nếu phụ huynh cảm thấy việc đưa đón con đến trường không thật sự an toàn, có thể cho con nghỉ học ở nhà. Việc học sẽ không bị bỏ lại phía sau”.

Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, thầy cô sẽ gửi nội dung bài học lên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS360) hoặc chia sẻ trong các nhóm lớp để học sinh chủ động học tập, theo kịp chương trình.

“Một buổi học có thể học bù. Một bài kiểm tra có thể làm lại. Nhưng sự an toàn của một đứa trẻ thì không gì có thể đánh đổi”, ông Phú khẳng định.

Với học sinh tiểu học, vấn đề an toàn càng được quan tâm hơn. Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), ra thông báo đến toàn thể phụ huynh cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và cân nhắc điều kiện đi lại thực tế của gia đình. Trong trường hợp bất lợi hoặc gia đình có điều kiện trông nom con tại nhà, phụ huynh có thể chủ động cho học sinh nghỉ học.

Phụ huynh chỉ cần thông tin đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường hoàn toàn chia sẻ với quyết định của gia đình nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cơn mưa lớn ngày 23/9 khiến đường phố TP.HCM ngập cục bộ. Phụ huynh phải lội nước đưa con đến trường. Ảnh: Hoài Bảo.

Với những trường hợp trên, giáo viên sẽ hỗ trợ nội dung học tập qua hệ thống LMS hoặc gửi phiếu học tập phù hợp để các em theo kịp tiến độ khi trở lại trường. Những học sinh đến trường cũng sẽ được nhà trường giảng dạy, chăm sóc và tổ chức bán trú bình thường, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian có mưa dông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm 23/9 là cao điểm của đợt mưa lớn ở Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, tập trung từ gần trưa đến tối và có thể kéo dài tới đêm.

Nguyên nhân là ảnh hưởng của một vùng mây đối lưu trên vịnh Thái Lan theo gió Tây Nam đang phát triển và dịch dần về phía đất liền Nam Bộ.

Ngoài ra, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh và ảnh hưởng gián tiếp từ vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam Bộ.

Mưa lớn có khả năng tiếp tục gây ngập nhiều nơi khi trên địa bàn TP.HCM hiện còn nhiều điểm ngập.

Cụ thể, tại các khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Thuận tổng lượng mưa dự báo từ 70-120 mm. Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Nhà Bè, Vũng Tàu, Châu Đức tổng lượng mưa dự báo từ 80-130 mm.

Củ Chi, Cần Giờ, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương tổng lượng mưa dự báo từ 90-150 mm. Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo tổng lượng mưa dự báo lên tới 100-150 mm.

Từ 13h ngày 25/9 đến 13h ngày 26/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần nhưng vẫn tiếp tục duy trì với lượng mưa phổ biến khoảng 20-50 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng, chủ động tránh các khu vực ngập và lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp để hạn chế ảnh hưởng. Trong cơn dông, cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.