An Giang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết 57

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 23/9, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết quý III, 9 tháng đầu năm về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong quý III, tỉnh đã hoàn thành 170 nhiệm vụ, duy trì 98 nhiệm vụ thường xuyên và đang triển khai 7 nhiệm vụ bảo đảm tiến độ.

Đối với Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, tỉnh được giao 36 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 15 nhiệm vụ thường xuyên, không có nhiệm vụ quá hạn.

Tỉnh cũng triển khai chiến dịch 85 ngày rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức; triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế số, đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào GRDP, năng suất các nhân tố tổng hợp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với từng nhiệm vụ đang thực hiện, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân chậm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Đồng chí Lê Quang Tùng cũng đề nghị tập trung giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng điện, viễn thông, Internet tại các địa bàn còn khó khăn, bảo đảm người dân ở cơ sở có điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ số.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, sản phẩm trọng điểm liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh, nhất là các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, các tổ công tác, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các kết luận thành nhiệm vụ, kế hoạch và sản phẩm cụ thể; việc đã rõ thì làm ngay, việc còn vướng phải tập trung tháo gỡ, việc chưa rõ trách nhiệm phải xác định người chịu trách nhiệm; nhiệm vụ đã bố trí nguồn lực phải tạo ra sản phẩm, sản phẩm đã có phải tiếp tục nâng cao hiệu quả và khả năng nhân rộng.