Xôn xao suất cơm bán trú 'toàn tóp mỡ', nhà trường nói gì?

Sáng 23/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video được phát trực tiếp từ bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Thành phố Hà Nội). Trong video, khi kiểm tra các suất ăn trưa, một số phụ huynh cho rằng phần thịt trong nhiều khay thức ăn của học sinh chủ yếu là tóp mỡ.

Chia sẻ về vấn đề này bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1, xác nhận hình ảnh trong video được ghi tại trường.

Theo bà Tuyết, nhà trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú từ ngày 7/9. Từ thời điểm này, phụ huynh được mời tham gia giám sát thực phẩm đầu vào hằng ngày, thay vì chỉ kiểm tra đột xuất.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho rằng thông tin suất ăn "toàn tóp mỡ" là không chính xác. Theo bà, thực đơn ngày 23/9 có món thịt chiên vừng, được chế biến từ thịt mông sấn, thịt chân giò và thịt ba chỉ. Do cách chế biến, màu sắc và hình thức của thịt sau khi chiên có thể khiến người xem video hiểu nhầm là tóp mỡ.

"Chúng tôi khẳng định thịt đầu vào tươi ngon, có nguồn gốc từ MeatDeli - đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường. Đơn vị cung cấp cam kết nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà trường cũng đề nghị cơ quan công an làm rõ việc đăng tải thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm", bà Tuyết nói.

Sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường đã báo cáo UBND xã Quảng Bị. Phòng Văn hóa - Xã hội của xã sau đó làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và phụ huynh.

Tại buổi làm việc, đơn vị cung cấp thực phẩm đã xuất trình các giấy tờ, hóa đơn liên quan đến nguồn gốc thịt, trong đó thể hiện thời gian sản xuất và đóng gói.

Bà Tuyết cho biết những người có mặt tại buổi làm việc xác định phần thịt được phản ánh không phải tóp mỡ.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng đặt câu hỏi về việc thịt đầu vào có màu hơi ngả. Theo hiệu trưởng nhà trường, nhân viên đơn vị cung cấp giải thích đây là thịt mát sau quá trình xử lý nên màu sắc có thể khác thịt vừa mổ. Nhà trường cho biết thịt không có mùi, mềm, không nhớt và được đánh giá đảm bảo chất lượng.

Theo bà Tuyết, do đặc thù chế biến, khi chiên ở nhiệt độ cao, phần thịt kèm vừng có thể ngả vàng nhạt và săn lại, từ đó dễ gây nhầm lẫn với tóp mỡ.

Nhà trường đã đề nghị đơn vị cung cấp điều chỉnh cách chế biến để món ăn có hình thức dễ nhận biết hơn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng.

"Chúng tôi muốn món ăn vừa đảm bảo chất lượng, vừa có hình thức rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm", bà Tuyết nói.

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được sáp nhập từ Trường Tiểu học Tốt Động và Trường Tiểu học Quảng Bị. Sau sáp nhập, trường có hơn 2.600 học sinh, trong đó cơ sở chính có 1.099 em.

Liên quan đến sự việc, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã giao các phòng chức năng xác minh thông tin. Sở đồng thời yêu cầu UBND xã Quảng Bị và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quảng Bị 1 báo cáo bằng văn bản về phản ánh của phụ huynh đối với suất ăn bán trú ngày 23/9.