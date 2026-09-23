Trường học lấy ý kiến phụ huynh học sinh trước khi triển khai các khoản thu

Tổ chức ăn bán trú là một trong các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được triển khai khoản thu trong năm học này

Theo đó, cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết đối với từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý và công khai, minh bạch các khoản thu.

Trước khi thực hiện các khoản thu, trường học tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh. Các nội dung thu đảm bảo có tính kế thừa từ năm học 2025-2026; trường hợp cơ sở giáo dục tổ chức cung cấp thêm dịch vụ, hoạt động mới chưa thực hiện trong năm học 2025-2026 thì phải khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai trong năm học này.

Học sinh Trường TH-THCS Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) dự khai giảng năm học 2026-2027

Năm học 2026-2027, UBND TPHCM quy định 7 khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Các mức thu được quy định tại Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND của UBND TPHCM là mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục thực hiện mức thu bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Ngoài ra, đối với khoản thu tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa và các khoản thu khác theo nhu cầu người học, mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

Mức thu phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đề nghị thu hộ. Nhà trường tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và dịch vụ khác (ngoài chương trình chính khóa) được tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với mục tiêu hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và điều kiện thực tiễn của địa phương trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học. Trường học phải giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm. Thời gian thu phải đảm bảo không vượt quá kế hoạch về thời gian năm học do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Khi kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi thì phải hoàn trả cho người học. Nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, không được thu thêm từ người học, ngân sách nhà nước không cấp bù. Đặc biệt, trường học đa dạng hóa các kênh thanh toán, tạo điều kiện để phụ huynh học sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.