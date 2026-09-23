Campuchia đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Quốc vụ khanh Chuon Chivann trao quà lưu niệm. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Hôm nay, 23/9, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia do Quốc vụ khanh Chuon Chivann dẫn đầu.

Trao đổi tại buổi làm việc, Quốc vụ khanh Chuon Chivann đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành cho Campuchia, trong đó có chương trình cấp học bổng hằng năm cho sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam.

Theo báo cáo, Việt Nam hiện tiếp nhận khoảng 2.500 lưu học sinh Campuchia, trong đó có 509 lưu học sinh thuộc diện học bổng Hiệp định; tỷ lệ tốt nghiệp, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định đạt 98%. Hằng năm, Campuchia cấp 35 suất học bổng cho Việt Nam, gồm 15 suất dài hạn và 20 suất ngắn hạn học tiếng Khmer.

Phía Campuchia đề xuất Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm chất lượng giáo dục, thanh tra giáo dục và tập huấn giáo viên. Hai Bộ đồng thời phối hợp xây dựng các thỏa thuận hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Việt Nam và Camuchia cũng đang triển khai các chương trình, dự án hợp tác, trong đó có Dự án thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnom Penh. Dự án do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư theo phân công của Chính phủ, hiện đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thẩm định, phê duyệt.

Đối với chương trình hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia, từ năm 2022 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao 5 học bổng Hiệp định và huy động các trường đại học khu vực phía Nam cấp học bổng cho sinh viên là con em người gốc Việt tại Campuchia. Năm học 2023-2024, Việt Nam hỗ trợ 4.000 bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 cùng một số đồ dùng học tập, với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên tinh thần bình đẳng, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của mỗi nước./.