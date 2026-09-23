Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển chọn 2 công dân vào Công an nhân dân thực hiện công tác giảng dạy tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I, gồm 1 chỉ tiêu giáo viên môn Sinh học và 1 chỉ tiêu giáo viên môn Mỹ thuật.

Một tiết học tại

Trường Văn hóa Công an nhân dân I.

Đối tượng tuyển chọn là công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người dự tuyển phải có trình độ đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy, tốt nghiệp loại Khá trở lên; đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe và các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

Độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi; một số đối tượng được tuyển chọn đến đủ 35 tuổi hoặc 40 tuổi theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/9 đến hết ngày 06/11/2026.

Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên, tầng 6, Nhà 12 tầng, số 238/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ Trung tá Nguyễn Anh Tú, số điện thoại 0912.369.629 hoặc Đại úy La Trung Hải, số điện thoại 0977.559.788.