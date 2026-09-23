Hải đoàn 21 (Vùng Cảnh sát biển 2) trao tiền hỗ trợ tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tham dự có Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó chính ủy Hải đoàn 21; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đặc khu Lý Sơn, Chi bộ thôn An Hải Đông, cùng gia đình em Nguyễn Dương Thị Hiền (được Hải đoàn 21 nhận đỡ đầu từ năm 2016 đến nay).

Tại gia đình em Nguyễn Dương Thị Hiền, Thượng tá Trần Quốc Dinh đã thăm hỏi đời sống, tình hình học tập và biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó vươn lên; động viên em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Hải đoàn 21 đã trao số tiền 24 triệu đồng (2 triệu đồng/tháng) hỗ trợ năm 2026 của Bộ Quốc phòng nhằm tiếp sức, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập cho em Nguyễn Dương Thị Hiền.

Đoàn công tác trao hỗ trợ năm 2026 của Bộ Quốc phòng tới gia đình em Nguyễn Dương Thị Hiền.

Đại diện chính quyền địa phương và gia đình bày tỏ cảm kích, tri ân sâu sắc; khẳng định, đây là nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình.