Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức các khoản thu ngoài học phí

Hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026-2027 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập (BẢN PDF TẠI ĐÂY)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định, danh mục khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027 thực hiện theo Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND (với 19 khoản thu được phép). Các mức thu là mức thu tối đa.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học. Mức thu phải bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Sở nhấn mạnh: Quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập theo Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND được áp dụng từ năm học 2026-2027.

Ngoài 19 khoản thu, trường học được phép thu thêm khoản thu nào?

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định, các khoản thu khác bao gồm khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa và khoản thu khác theo nhu cầu người học. Mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học. Cụ thể, các khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức Chương trình nhà trường gồm: Các hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của người học; tạo điều kiện phát triển năng lực, phát huy tiềm năng và sở trường của người học ngoài các nội dung giáo dục bắt buộc.

Các hoạt động này được thực hiện ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa theo quy định. Nguyên tắc hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tổ chức hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Các tổ chức, đơn vị phối hợp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc có nội dung giảng dạy được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá. Riêng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức thực hiện các khoản thu khác (ngoài học phí) theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản có liên quan.

Đối với các khoản thu khác theo nhu cầu người học: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định, đây là khoản thu cơ sở giáo dục thu hộ, chi hộ thay cho người học theo nhu cầu thực tế nhằm mua sắm phục vụ nhu cầu trực tiếp cho từng học sinh trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường như: đồng phục, học phẩm, học cụ - học liệu.

Các cơ sở giáo dục công lập thống nhất chủ trương với cha mẹ học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định. Mức thu phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đề nghị thu hộ. Nhà trường tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi.

Tổ chức, quản lý và sử dụng các khoản thu

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định, các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và dịch vụ khác (ngoài chương trình chính khóa) được tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với mục tiêu hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và điều kiện thực tiễn của địa phương trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia.

Nhà trường có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và nhu cầu của người học. Khi xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, cơ sở giáo dục phải căn cứ theo hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo về thực hiện các chương trình dạy học, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định.

Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Đơn vị phát hành biên lai, hóa đơn cho người học khi thu tiền và lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm. Thời gian thu phải đảm bảo không vượt quá Kế hoạch về thời gian năm học.

Riêng đối với khoản thu "Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trong các ngày nghỉ (bao gồm nghỉ hè, không bao gồm các ngày lễ tết)" trong thời gian nghỉ hè, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố lưu ý, các cơ sở giáo dục mầm non thu không vượt quá thời gian kế hoạch giữ trẻ hè được cơ quan quản lý phê duyệt.

Cơ sở giáo dục được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, đúng mục đích, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Khi kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi thì phải hoàn trả cho người học; nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, không được thu thêm từ người học, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Đối với "Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam", Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố nêu rõ thực hiện theo Quyết định số 5695 năm 2014 của UBND Thành phố.

Đối với "Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế", thực hiện theo Quyết định số 580 năm 2026 của UBND Thành phố.