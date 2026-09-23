Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu tháo điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục với dự án trọng điểm

Ngày 23/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, sau hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý, tháo gỡ kịp thời; trong đó, 53/69 kiến nghị đã được giải quyết. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; tinh thần đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Trong 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, nhiều dự án, công trình được khởi công xây dựng. Kết quả này cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Duy Đông đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng; phản ánh đúng, đầy đủ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, khả thi.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải xác định rõ tinh thần: Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý; tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phải trực tiếp lắng nghe, trả lời rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất phương hướng xử lý cụ thể, đồng thời xác định rõ lộ trình và thời gian giải quyết đối với từng nội dung.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết những khó khăn trong thực hiện chính sách thuế, nhất là việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống giao thông kết nối, hệ thống trạm điện và nhà máy xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; tăng cường liên kết, có chính sách hỗ trợ xây dựng, hình thành mạng lưới cung ứng lao động, nhất là lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; quy hoạch, xây dựng các khu vực đỗ xe tập trung, bổ sung các điểm dừng, đỗ phù hợp tại các khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động.

Một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh cần nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, từng bước hình thành các chuỗi giá trị công nghệ cao trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; công khai, minh bạch, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ. Ông Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.

Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao tính thực chất, hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm; qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát các vấn đề còn tồn tại, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết hiệu quả, đúng tiến độ; tiếp tục duy trì hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, ông Trần Duy Đông yêu cầu cần khẩn trương tổng hợp theo từng nhóm nội dung, xác định rõ bộ, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc thực hiện các cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nhân, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.