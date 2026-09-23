Tiếp sức học sinh khó khăn trên đảo Lý Sơn

Thượng tá Trần Quốc Dinh thăm hỏi, động viên em Nguyễn Dương Thị Hiền và gia đình

Ngày 23.9, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Lý Sơn tổ chức trao tiền hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập, được các đơn vị Quân đội nhận đỡ đầu trong năm 2026.

Dịp này, Hải đoàn 21 trao 24 triệu đồng, tương đương 2 triệu đồng/tháng, tiền hỗ trợ năm 2026 của Bộ Quốc phòng cho em Nguyễn Dương Thị Hiền. Khoản hỗ trợ nhằm góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, tiếp thêm động lực để em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường và trưởng thành.

Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 tiếp thêm động lực để em Hiền vươn lên trong học tập

Tại gia đình em Hiền, Thượng tá Trần Quốc Dinh ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình học tập; biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó của em, đồng thời động viên em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Đại diện chính quyền địa phương và gia đình, ông Phạm Thành Tân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Hải Đông, bày tỏ sự cảm kích, tri ân trước sự quan tâm, đồng hành kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Sự hỗ trợ không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để em Hiền yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Em Nguyễn Dương Thị Hiền được Hải đoàn 21 nhận đỡ đầu từ năm 2016 đến nay. Trong nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ em trong học tập và cuộc sống.

Hoạt động trao hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị Quân đội nhận đỡ đầu. Đồng thời, hoạt động lan tỏa đạo lý “Tương thân tương ái”, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thời kì mới.

Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tạo sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” tại địa bàn biển, đảo.