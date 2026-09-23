Hà Nội đưa tình huống về giao thông, bạo lực, tệ nạn vào hoạt động phổ biến cho học sinh

Ngay từ đầu năm học, lực lượng Công an TP Hà Nội đã triển khai phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại nhiều trường học. Nội dung được điều chỉnh theo từng cấp học, gắn quy định pháp luật với những tình huống học sinh thường gặp trên đường đến trường.

Học sinh Hà Nội được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông và tự bảo vệ trong trường học, trên không gian mạng.

Hoạt động được đổi mới theo hướng tăng trải nghiệm, gắn kiến thức với tình huống thực tế, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 21/9, đơn vị phối hợp với Công an các xã, phường và cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động về an toàn giao thông, thu hút hơn 10.000 học sinh, giáo viên tham gia.

Các Đội CSGT đường bộ phối hợp với lực lượng công an cơ sở và nhà trường xây dựng nội dung phù hợp với từng cấp học, kết hợp phổ biến quy định, hướng dẫn kỹ năng, ký cam kết chấp hành pháp luật và trao tặng mũ bảo hiểm, vật dụng thiết thực cho học sinh.

Với học sinh tiểu học, nội dung tập trung vào những quy tắc giao thông cơ bản, kỹ năng đi bộ, đi xe đạp an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Ở cấp THCS, học sinh được phổ biến quy định liên quan đến xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện; nhận diện nguy cơ mất an toàn và trách nhiệm của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.

Với học sinh THPT, lực lượng CSGT tập trung hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, nhận diện điểm mù của xe lớn, xử lý khi trời mưa, đường trơn, đường cong, khuất tầm nhìn và ứng phó với những tình huống phát sinh trên đường.

Các trường học đang tăng phối hợp với lực lượng công an để xử lý những vấn đề sát với đời sống học sinh, từ bảo đảm an toàn trước cổng trường đến phòng, chống bạo lực, ma túy và nguy cơ trên môi trường mạng.

Hơn 5.000 học sinh Trường THCS Giảng Võ tham gia chương trình tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Tại Trường THCS Giảng Võ, hơn 5.000 học sinh cùng cán bộ, giáo viên tham dự chương trình về trật tự, an toàn giao thông do Công an phường Giảng Võ tổ chức.

Giảng viên Khoa Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân trực tiếp hướng dẫn những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ. Nội dung xoay quanh các tình huống như chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng phần đường, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện.

Khu vực cổng trường được dành nhiều thời lượng trao đổi bởi đây là nơi thường tập trung đông học sinh, phụ huynh và phương tiện vào đầu giờ, cuối giờ học, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, va chạm nếu tổ chức giao thông không hợp lý.

Học sinh cũng được hướng dẫn cách sang đường, qua nút giao, di chuyển tại nơi đông phương tiện, phòng tránh va chạm và xử lý khi gặp hoặc chứng kiến sự cố giao thông.

Những hình ảnh, video và tình huống thực tế được đưa ra phân tích, giúp các em nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Trong chương trình, Trường THCS Giảng Võ tổ chức lễ ký cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội năm học 2026-2027.

Thay mặt học sinh toàn trường, em Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh, học sinh lớp 9A6, đọc bản cam kết trước sự chứng kiến của đại diện lực lượng chức năng, nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, trường đã ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", hướng tới duy trì nền nếp tại khu vực này. Nhà trường, phụ huynh và lực lượng chức năng sẽ phối hợp nhắc nhở, hướng dẫn học sinh chấp hành quy định khi đến trường và ra về.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông.

Với Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam), trong giờ sinh hoạt đầu tuần, nhà trường tổ chức Lễ phát động Tháng An toàn giao thông và ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, an ninh trường học giữa gia đình, nhà trường và Công an phường Cửa Nam.

Trung tá Lê Văn Thinh, Phó Chỉ huy trưởng Công an phường Cửa Nam, và Thiếu tá Lưu Thị Phương Thanh, cán bộ Công an phường Cửa Nam, trực tiếp trao đổi với học sinh về những nội dung cần lưu ý khi tham gia giao thông, nhất là trên đường đến trường và trở về nhà.

Ban Giám hiệu, Công an phường và đại diện cha mẹ học sinh cùng ký cam kết phối hợp thực hiện an toàn giao thông, an ninh trường học.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, cho biết điều quan trọng là học sinh không chỉ nhớ quy định mà biết vận dụng vào những tình huống giao thông hằng ngày, từ đó hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt giao lưu, xử lý các tình huống về an toàn giao thông.

Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt tổ chức chương trình phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027, với sự phối hợp của UBND và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thức, báo cáo viên, cán bộ Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội, lưu ý những hành vi học sinh cần tránh khi tham gia giao thông như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ; dàn hàng ngang; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện hoặc tụ tập dưới lòng đường, gây ùn tắc khu vực cổng trường.

Học sinh đồng thời được hướng dẫn kỹ năng đi bộ, qua đường, sử dụng xe đạp, xe đạp điện; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Thông qua các câu hỏi, tình huống và giao lưu trực tiếp, những quy định pháp luật được đặt vào các tình huống cụ thể, gần với việc đi học và sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Qua đó, các em được nhấn mạnh rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà trước hết là để bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Bà Lê Thị Thu Chung, Phó hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học, cho biết toàn trường có 1.516 học sinh cùng 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Theo bà Chung, an toàn giao thông bắt đầu từ những lựa chọn và hành vi đúng trong đời sống hằng ngày. Học sinh không chỉ cần biết quy định để tránh vi phạm mà còn phải biết tự bảo vệ mình, chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân và không gây nguy hiểm cho người khác.

"Đã ra đường phải đúng luật; đã tham gia giao thông phải có trách nhiệm; đã đến trường nhất định phải an toàn", bà Chung nhấn mạnh.

Từ an toàn giao thông, giáo dục pháp luật được mở rộng tới những vấn đề học sinh có thể gặp trong môi trường học đường và trên không gian mạng, như an ninh trường học, phòng chống bạo lực, ma túy và các nguy cơ trên môi trường mạng.

Nhà trường đồng thời triển khai cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông giữa học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên. Gia đình phối hợp bằng những việc cụ thể như nhắc con đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ điều kiện, đưa đón đúng nơi quy định, qua đó cùng nhà trường hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Trường THCS Nghi Xuân phối hợp với Công an xã Nghi Xuân tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Còn tại Trường THCS Nghi Xuân, nhà trường vừa ký kế hoạch phối hợp với Công an xã Nghi Xuân nhằm tăng cường công tác này, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Hai đơn vị tập trung phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh; bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực trường học; phòng chống bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Nội dung phối hợp cũng bao gồm an toàn giao thông; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh; nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng.

Đại diện Trường THCS Nghi Xuân cho biết, các nội dung được triển khai theo hướng cụ thể, dễ hiểu, gắn với những tình huống học sinh có thể gặp trong thực tế. Qua đó, các em nhận diện được nguy cơ, biết cách phòng tránh và ứng xử có trách nhiệm với bản thân, bạn bè và cộng đồng.

Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an được kỳ vọng tạo thành một kênh thường xuyên để hỗ trợ học sinh trước những vấn đề phát sinh trong học tập, sinh hoạt và môi trường mạng, thay vì chỉ tiếp cận pháp luật khi xảy ra vi phạm.