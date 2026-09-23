Trường ĐH Tân Tạo: Đẩy mạnh chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế

Lẵng hoa chúc mừng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, do đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh trao tặng.

Buổi lễ vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh do ông Lý Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đại diện trao tặng, đồng thời trân trọng đón tiếp các đại biểu cấp cao và khách mời danh dự.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Thanh Tâm – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An; ông Dương Quốc Xuân – Nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đơn vị và đoàn thể tỉnh Tây Ninh.

Về phía đại biểu quốc tế, Ngài LUON BUNVADH - Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM, bà Choi Kyuong Joo – Lãnh sự Văn hóa & Giáo dục (Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM), ông An Hee Chul – Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Giáo dục tiếng Hàn tại TP.HCM, trực thuộc Bộ giáo dục Hàn Quốc.

Về phía nhà trường có sự hiện diện của Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu qua các thời kỳ và Ban Giám hiệu đương nhiệm, các công ty thành viên & trường học thuộc tập đoàn Tân Tạo.

Sự kiện cũng quy tụ đông đảo các đối tác giáo dục là Ban Giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP.HCM, cùng đại diện các doanh nghiệp, bệnh viện và ngân hàng đồng hành.

Sự kiện vinh dự đón tiếp lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ngoại giao cùng đối tác chiến lược, đối tác giáo dục.

Năm học 2025–2026 ghi dấu mốc 15 năm phát triển của TTU với nhiều thành tựu nổi bật. Nhà trường tiếp tục là điểm đến uy tín khi thu hút đông đảo tân sinh viên từ các trường THPT chuyên và các tỉnh lân cận, đặc biệt đón nhận hơn 70 sinh viên Y khoa từ Campuchia, tạo nên môi trường học tập đa văn hóa năng động.

Hiện tại, TTU đã mở rộng quy mô lên 21 ngành thuộc 5 lĩnh vực (Sức khỏe, Ngôn ngữ, Kinh tế, Nông nghiệp công nghệ thông minh, Công nghệ thông tin); chính thức mở mới các ngành học xu hướng, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh và các địa phương như Logistics, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc; đồng thời đẩy mạnh đào tạo Sau đại học với 3 chương trình Thạc sĩ (Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính).

Nhà trường cũng chính thức ra mắt Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Tạo (TJS), đạt kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo (Công nghệ sinh học, Điều dưỡng, Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật xét nghiệm Y học) và vinh dự đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, TTU ghi nhận bước tiến bứt phá với 34 công bố quốc tế (trong đó có 23 bài thuộc danh mục Scopus/ISI trên các tạp chí hàng đầu như Nature Medicine, Circulation, Frontiers in Cardiovascular Medicine).

2 đề tài cấp Tỉnh, 3 đề tài cấp Trường đã nghiệm thu và 25 đề tài của giảng viên, sinh viên đang triển khai.

Nhằm duy trì chuẩn mực học thuật, trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị khoa học công nghệ, cam kết liêm chính học thuật và mở rộng hợp tác nghiên cứu với 6 đối tác quốc tế về các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tín chỉ carbon, năng lượng tái tạo và khoa học sức khỏe.

Trường tiếp tục khẳng định uy tín qua việc kết nối chiến lược với 4 bệnh viện trong nước và 6 đối tác quốc tế tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ (như Đại học Nebraska, Đại học Yonam, Đại học Sogang, Đại học Chenla, Đại học UMPRI, Arham Foundation), mở ra nhiều cơ hội thực tập thực tế, nghiên cứu cho sinh viên.

Ở lĩnh vực Sức khỏe, nhà trường ghi dấu ấn đậm nét với cột mốc 10 năm đồng hành, định hướng sinh viên chinh phục Kỳ thi Cấp phép Hành nghề Y khoa Hoa Kỳ (USMLE). Đồng thời, mở rộng mạng lưới thực tập lâm sàng tại các cơ sở y tế, đại học, bệnh viện hàng đầu Mỹ như St. Mary, Methodist, Purdue University và Purdue University Northwest.

Đến nay, nhà trường đã định hướng và hỗ trợ nhiều thế hệ sinh viên trúng tuyển chương trình Bác sĩ Nội trú tại các bệnh viện danh tiếng Mỹ.

Đặc biệt, hành trình nghiên cứu khoa học của cựu sinh viên – Bác sĩ Vũ Trí Lộc vinh dự được đăng tải trên trang tin chính thức của Trường Y Harvard. Thành tựu này khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo Y khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế của nhà trường.

Song song với học thuật, TTU lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ & sàng lọc miễn phí toàn dân, kết hợp cùng nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa khác do chính sinh viên chủ trì, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Tại lễ khai giảng, trường vinh dự nhận được sự đồng hành của Quý đối tác, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp cho quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài của nhà trường với tổng giá trị trên 110.000.000 đồng.

Đồng thời, các tài trợ học thuật thiết thực được trao tặng, gồm gói sách ngoại văn trị giá 50.000.000 đồng cho thư viện từ Công ty FAHASA và tài khoản đào tạo giáo viên ELT Teach 3.0 từ Nhà xuất bản Cengage. Điểm nhấn thiêng liêng của chương trình là Nghi thức Khoác áo blouse trắng, đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình Y nghiệp của các tân sinh viên Khoa Y.

Nghi lễ Khoác áo Blouse Trắng dành cho sinh viên Y Khoa Trường Đại học Tân Tạo.

Nhấn mạnh về định hướng phát triển, TS. Nguyễn Mai Lâm – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học 2026–2027, Trường Đại học Tân Tạo tiếp tục xây dựng môi trường học tập năng động, nâng cao ngoại ngữ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ‘vững chuyên môn – chắc thực tiễn’. Đây là bệ phóng chiến lược giúp sinh viên phát triển toàn diện, tự tin làm chủ tri thức và sẵn sàng hội nhập toàn cầu.”

Thông qua chiến lược chiến lược này, Nhà trường đặt trọng tâm đào tạo nguồn nhân lực “giỏi chuyên môn, vững thực tiễn, giàu lòng cống hiến”, tạo bệ phóng giúp sinh viên tự tin chủ động sự nghiệp và hội nhập quốc tế; qua đó hứa hẹn mang lại nhiều đột phá, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.