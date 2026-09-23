Sơn La chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng tương lai cho vùng cao

Học sinh Trường THPT Chiềng Sinh trong giờ chào cờ.

Tạo nền tảng vững chắc từ cơ sở vật chất

Với mục tiêu đưa giáo dục thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, những năm qua, Sơn La đã liên tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu tư cơ sở vật chất đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học, tạo bước chuyển biến rõ rệt trên địa bàn tỉnh.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Sơn La là xây dựng hệ thống trường học khang trang, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại. Nhiều trường tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trước đây còn gặp khó khăn về phòng học, trang thiết bị, nay đã được thay bằng những công trình mới kiên cố, đầy đủ tiện nghi.

Trường THPT Mai Sơn được xây dựng khang trang.

Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng tăng. Các phòng chức năng, thư viện, phòng thực hành, hệ thống máy tính và kết nối internet được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, tại các xã biên giới như: Mường Lèo, Sốp Cộp, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Phiêng Pằn, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Chiềng Sơn và Xuân Nha; Tổng vốn đầu tư hơn 2.696 tỷ đồng, hàng loạt trường mới đã được đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, không còn cảnh phải đi học xa hay học trong phòng tạm.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La, cho biết: "Chúng tôi xác định, cơ sở vật chất là điều kiện tiên quyết. Chỉ khi có môi trường tốt, thầy và trò mới yên tâm dạy và học. Trong những năm tới, Sơn La sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực giáo dục, đặc biệt tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, để đáp ứng với xu thế phát triển nguồn nhân lực của đất nước".

Học sinh Trường THPT Mai Sơn học ngoại khóa.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Không chỉ dừng lại ở xây dựng trường, tỉnh Sơn La còn đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Nhiều chương trình tập huấn, đào tạo lại, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức thường xuyên, giúp giáo viên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Chính sách thu hút, đãi ngộ giáo viên đến làm việc tại vùng cao, vùng khó khăn cũng được tỉnh Sơn La quan tâm thực hiện. Các chế độ về phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc được tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng, giúp giảm tỷ lệ giáo viên luân chuyển, gắn bó lâu dài với nghề và với địa phương.

Ban Giám hiệu Trường THPT Chiềng Sinh gặp mặt, tặng quà cho học sinh đi thi học sinh giỏi.

Ông Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên chia sẻ: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Khi chúng tôi có đội ngũ vững vàng về chuyên môn, nhiệt huyết với nghề, thì chất lượng dạy học chắc chắn sẽ nâng lên từng ngày. Học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được nuôi dưỡng nhân cách, yêu quê hương, yêu đất nước".

Công tác phổ cập giáo dục, chống bỏ học luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội và cả hệ thống chính trị tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm. Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đi học, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn. Các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo được tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp học sinh yên tâm đến trường.

Học sinh Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên trong một tiết học.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ông Nguyễn Văn Hùng, phụ huynh trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Sơn, chia sẻ: "Bây giờ trường liên cấp mới được xây dựng, đầy đủ tiện nghi, con được hỗ trợ ăn ở, sách vở, tôi rất yên tâm".

Với những nỗ lực không ngừng, chất lượng giáo dục Sơn La đã có những bước tiến quan trọng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông, kết quả thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Nhiều thế hệ học sinh Sơn La sau khi trưởng thành đã quay trở lại quê hương, góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Đây chính là những quả ngọt xứng đáng cho sự đầu tư và tâm huyết của toàn thể hệ thống chính trị, người dân và đội ngũ nhà giáo trên mảnh đất Sơn La này. Với sự quyết tâm và những giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục ở Sơn La sẽ có những bước tiến vững chắc trong tương lai.