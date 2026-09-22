Biên cương ấm tình quân dân

Tiết mục văn nghệ tại chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” - Ảnh: Thùy Trang

Tham gia chương trình, các em được hòa mình vào không khí văn nghệ, giao lưu, vui chơi và nhận những phần quà trung thu ý nghĩa, như: Xe đạp, quần áo, ti vi và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng, với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thùy Trang

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những hoạt động thiết thực, ý nghĩa như “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân mà còn tăng cường tình đoàn kết quân-dân; cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ và đồng bào ở khu vực biên giới.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho đồng bào Rục ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú - Ảnh: Thùy Trang

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương trung thu”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 105 chiếc ti vi và các phụ kiện đi kèm, với tổng trị giá 450 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào Rục ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú.

Trao tặng điện thoại di động cho các hội viên Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” - Ảnh: Thùy Trang

Dịp này, Đồn Biên Phòng Cà Xèng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Điền thành lập và ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” gắn với mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành với chuyển đổi số nơi biên giới”.

Thông qua mô hình, các cán bộ, chiến sĩ sẽ đồng hành, hướng dẫn hội viên phụ nữ tiếp cận công nghệ số, sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; qua đó từng bước nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích trong đời sống.

Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” gắn với mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành với chuyển đổi số nơi biên giới” - Ảnh: Thùy Trang

Được biết, dịp Tết Trung thu 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 36 chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.