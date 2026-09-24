Định Công rộn ràng Đêm hội Trăng rằm năm 2026

Toàn cảnh Đêm hội Trăng rằm phường Định Công. Ảnh: Huy Hoàng

Đêm hội Trăng rằm năm 2026 phường Định Công hướng tới tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, để trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và trải nghiệm phù hợp; qua đó góp phần thực hiện quyền trẻ em, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

Tại Đêm hội, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Thu Hương đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Thu Hương đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương cũng gửi lời chúc mừng và những tình cảm thân ái tới các em thiếu nhi trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu. Đồng chí chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, tự tin và có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa bên gia đình, thầy cô và bạn bè; đồng thời mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy năng khiếu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Khai mạc đêm hội phần thi rước đèn Trung thu với sự tham gia của 6 đơn vị. Những chiếc đèn được chuẩn bị công phu, rực rỡ sắc màu, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo phụ huynh và các em nhỏ. Theo kết quả hội thi, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Định Công; giải Nhì thuộc về Trường Tiểu học Đại Kim và Trường Mầm non Định Công; giải Ba thuộc về Trường Mầm non Đại Kim, Trường Mầm non Định Công và Trường THCS Định Công.

Bên cạnh phần thi rước đèn, đêm hội cũng thu hút những người dân trên địa bàn phường với phần thi mâm cỗ đẹp của các đơn vị.

Đặc biệt, tại chương trình, các phần quà Trung thu được trao tới thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lãnh đạo phường Định Công tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Huy Hoàng

Đông đảo các em thiếu nhi phấn khởi hòa mình vào không khí đêm hội. Ảnh: Huy Hoàng

Sôi động hơn, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật như múa lân, múa rối, xiếc, ảo thuật và tham gia các hoạt động giao lưu. Đêm hội Trăng rằm phường Định Công năm 2026 mang đến cho thiếu nhi một không gian vui chơi đầm ấm, qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với thế hệ trẻ trên địa bàn phường.