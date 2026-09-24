Hòn Khoai - Lời ca từ đảo tiền tiêu

18 năm kiên trung cùng đảo

Đoàn đại biểu TPHCM đến đảo đúng vào thời điểm công trình cầu vượt biển đang thi công hối hả. Gặp những tốp công nhân miệt mài làm việc giữa nắng gió, chúng tôi trao vội những chai nước suối thay cho lời chào thắm thiết, ân tình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, y sĩ Trạm Radar 595, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cùng đồng đội đón chúng tôi vào đơn vị. Trên con đường nhỏ từ cảng vào trạm, anh kể về những năm tháng còn là sinh viên quân y ở Hà Nội, chưa từng hình dung cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió. Quyết định về công tác tại Quân chủng Hải quân đưa anh đến Phú Quốc 1 năm, rồi Hòn Khoai trở thành nơi anh gắn bó suốt 18 năm qua.

Các đại biểu TPHCM thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trạm Radar 595. Ảnh: THU HOÀI

Trong ký ức của người y sĩ đã 18 năm gắn bó với đảo, Hòn Khoai ngày ấy còn hoang sơ, đường sá và điện sinh hoạt đều thiếu thốn. Trạm đóng trên đỉnh đồi, mỗi mùa khô, cán bộ, chiến sĩ phải cõng từng can nước từ dưới lên. Từng giọt nước sinh hoạt được chắt chiu bằng mồ hôi của người lính. Sau này, khi trạm chuyển xuống vị trí thấp hơn, mọi người mới bớt nhọc nhằn.

Những năm thanh xuân ở đảo của anh Quang đong đầy nỗi nhớ quê hương. Lập gia đình từ năm 2009 với người bạn học ở Hà Nội, đến nay vợ con anh vẫn đang ở đất liền. Dẫu xa cách, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, động viên anh yên tâm công tác.

Đón chúng tôi lên đảo còn có chiến sĩ Nguyễn Thanh Nhường (quê Khánh Hòa), mới nhận nhiệm vụ tại đây chưa đầy 1 năm. Sinh ra ở vùng biển, anh nhanh chóng thích nghi với sóng gió, nhưng những ngày đầu cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của chỉ huy, anh nhanh chóng bắt nhịp với công tác hậu cần, trực gác và huấn luyện.

Anh Nhường xúc động nhớ lại: “Lần đầu tiên nấu cơm cho các anh chưa ngon, nhưng các anh không trách mà còn động viên. Điều đó khiến tôi thấy nơi đây như một gia đình, giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà”. Từ những điều giản dị ấy, tình yêu đảo lớn dần trong trái tim người lính trẻ.

Gửi lại đảo những lời ca

Tại điểm dừng chân đầu tiên trên đảo Hòn Khoai, đoàn đại biểu TPHCM thành kính dâng hương nơi thầy giáo, nhà báo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Ngọc Hiển từng mở lớp dạy học, tuyên truyền và xây dựng cơ sở cách mạng.

Từ Hòn Khoai, cuộc khởi nghĩa do “thầy giáo Hiển” trực tiếp lãnh đạo nổ ra đêm 13-12-1940, mở đầu cho phong trào cách mạng ở vùng cực Nam. Hôm nay, diện mạo hòn đảo tiền tiêu đang đổi thay từng ngày với dự án tuyến đường giao thông vượt biển dài hơn 18km và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được triển khai.

Dịp này, đoàn đại biểu TPHCM đã trao tặng Trạm Radar 595 nhiều máy móc, trang thiết bị sinh hoạt, hệ thống đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến các lực lượng đang đóng quân trên đảo.

Sự vươn mình của đảo cùng tinh thần hy sinh của người lính đã trở thành nguồn cảm hứng cho những văn nghệ sĩ trong đoàn đại biểu. Nhà thơ Nguyên Hùng đã rung động viết nên những vần thơ trong tác phẩm “Hòn Khoai - Nơi phù sa ra biển lớn”: “Nay đường lớn vươn từ Đất Mũi/ Vượt biển sâu ra đảo tiền tiêu/ Đất liền dang vòng tay kết nối/ Hòn Khoai gần lại biết bao nhiêu...”.

Đồng điệu cùng hồn thơ, ca khúc “Rạng rỡ Hòn Khoai” của nhạc sĩ Mai Trâm cũng vang lên đầy tự hào: “Nhịp cầu đang vươn xa, vượt biển lớn bao la/ Ngàn mơ ước hôm nay hóa lời ca”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, cho biết đây là năm thứ 8 Quân chủng Hải quân tạo điều kiện tổ chức để đoàn công tác của TPHCM đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển Tây Nam. Những chuyến đi này giúp hậu phương thấu hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Gửi lời cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến những người đang công tác, sinh sống trên đảo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng khẳng định sẽ tiếp tục có những hành động thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để người lính yên tâm làm nhiệm vụ.

Chuyến thăm khép lại trong thanh âm lưu luyến của bài hát “Rạng rỡ Hòn Khoai” do đoàn đại biểu và cán bộ, chiến sĩ cùng hòa giọng: “Cà Mau luôn thiết tha như khúc hát dân ca... Khoác lên màu áo mới/ Hòn Khoai đảo xa cuối trời…”. Rời xa Hòn Khoai, mỗi đại biểu đều lưu luyến mang theo câu chuyện của những người lính bám trụ nơi đầu sóng trở về đất liền, cũng mang theo một lời hứa thủy chung: Đất liền sẽ mãi là điểm tựa, là hậu phương vững chắc cho những đôi mắt biển kiên trung.