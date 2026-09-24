Mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em vùng cao

Anh Nguyễn Thế Cương (áo trắng ngồi giữa) và các em học sinh làm đèn lồng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc đèn thắp sáng niềm vui

Tại tổ 12, phường Bắc Kạn, một góc nhỏ những ngày này luôn rộn ràng tiếng nói cười. Anh Nguyễn Thế Cương cùng các em học sinh đang khẩn trương hoàn thiện 300 chiếc đèn lồng để dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với kinh phí khoảng 3 triệu đồng, anh Cương tự tìm nguyên liệu, lên ý tưởng và thực hiện từng công đoạn. Trên mỗi chiếc đèn là hình ngôi sao, trái tim, bản đồ Việt Nam, vừa gần gũi với trẻ nhỏ, vừa gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước.

Anh Cương bảo: Tôi lên ý tưởng làm những chiếc đèn mang hình ngôi sao, bản đồ, trái tim dành tặng trẻ em nghèo là muốn đưa hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp đến gần hơn với thiếu nhi.

Biết anh Cương làm đèn tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh đã tự nguyện đến tham gia. Không chỉ góp sức hoàn thiện những món quà, các em còn có thêm trải nghiệm ý nghĩa khi được tự tay cắt, dán và trang trí đèn Trung thu.

Hoàng Trà My, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Bắc Kạn vừa khéo léo trang trí những chiếc đèn nhỏ xinh vừa bảo: Biết anh Cương làm đèn Trung thu tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chúng em đã đến làm cùng. Được tự tay hoàn thiện những chiếc đèn để trao tặng chúng em rất vui.

Cũng tại phường Bắc Kạn, những chiếc đèn ông sao năm cánh vẫn được người dân gìn giữ như một phần không thể thiếu của Tết Trung thu. Giữa nhiều loại đồ chơi hiện đại, chiếc đèn được làm từ tre, giấy màu và những vật liệu quen thuộc vẫn mang sức hấp dẫn riêng. Đây không chỉ là món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, mà còn góp phần trao truyền những giá trị văn hóa.

Cùng mọi người trang trí những chiếc đèn ông sao, bà Dương Thị Quyên, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 4, phường Bắc Kạn, chia sẻ: Đèn ông sao năm cánh là nét đặc trưng của Tết Trung thu. Dù hiện nay có nhiều loại đồ chơi khác nhau, nhưng ngày hội trăng rằm vẫn không thể thiếu chiếc đèn truyền thống này.

Xã Vĩnh Thông phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.

Không khí chuẩn bị Trung thu cũng diễn ra rộn ràng tại các thôn, bản vùng cao. Ở thôn 1, xã Nà Phặc, người dân đang hoàn thiện mô hình đèn cá chép để tham gia Hội thi rước đèn do xã tổ chức. Tận dụng những vật liệu sẵn có, bà con phân công nhau thực hiện từng phần việc. Người chuẩn bị vật liệu, người tạo hình, người trang trí, ai cũng tranh thủ thời gian buổi tối để cùng góp sức.

Còn tại phường Đức Xuân, theo kế hoạch, tối 25-9, địa phương tổ chức Carnaval Trung thu với chủ đề “Đức Xuân vui hội trăng rằm”, điểm nhấn là lễ rước 15 mô hình đèn của các tổ dân phố. Chương trình nghệ thuật “Đêm hội trăng rằm - Sắc màu hội tụ” có sự tham gia của giáo viên, học sinh các trường học và câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn.

Những tiết mục như “Sắc Chàm Tày”, “Sắc đỏ Dao”, “Lời ca Nùng”, “Âm vang khèn Mông” góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu. Qua đó, Trung thu không chỉ là ngày hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp giới thiệu và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Để mọi trẻ em được vui hội trăng rằm

Cách tổ chức Trung thu ở mỗi địa phương có thể khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu để trẻ em có đêm rằm ý nghĩa, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ ốm đau dài ngày và trẻ sinh sống tại những khu vực xa trung tâm.

Tại xã Cẩm Giàng, địa phương đã vận động được hơn 300 suất quà dành tặng trẻ em, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động vui Trung thu. Chương trình được tổ chức tại điểm trường chính và các phân hiệu, tạo điều kiện để trẻ em ở xa trung tâm cũng được đón Tết Trung thu vui tươi, trọn vẹn.

Bà Trịnh Thị Thu, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Giàng thông tin: Cùng với việc chuẩn bị các hoạt động vui chơi, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bà con tổ 5 phường Đức Xuân làm mô hình cá chép đón Trung thu.

Ở các xã vùng cao, không khí Trung thu cũng đã lan tỏa đến các trường học, kế hoạch tổ chức Trung thu ở nhiều trường đã được xây dựng từ sớm, phù hợp với điều kiện thực tế và từng độ tuổi.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Thùy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Kạn, cho biết: Nhà trường chuẩn bị không gian và các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động an toàn cho trẻ. Các em được xem múa lân, phá cỗ, rước đèn, tham gia trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi Trung thu. Qua đó, trẻ hiểu thêm về nét đẹp văn hóa dân tộc.

Thời điểm trước, trong Tết Trung thu, nhu cầu sử dụng bánh, hoa quả và các loại thực phẩm tăng cao. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

Bà Vũ Kim Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân cho biết: Trong dịp Trung thu, các loại bánh, hoa quả được sản xuất, kinh doanh nhiều hơn ngày thường. Phường đã kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở trên địa bàn nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

Tại cơ sở bánh Quỳnh Linh, phường Đức Xuân, không khí sản xuất những ngày này khá tất bật. Cơ sở bắt đầu làm bánh từ đầu tháng 7 âm lịch; năm nay đầu tư thêm máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất, đa dạng mẫu mã và đáp ứng tốt hơn yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, chủ cơ sở khẳng định: Chúng tôi luôn chú trọng lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất và bảo đảm an toàn đối với từng sản phẩm, mong muốn góp phần mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu trọn vẹn.

Từ phố phường đến những thôn, bản vùng xa, không khí Trung thu đang được vun đắp bằng sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể và người dân. Giữa sắc màu của cuộc sống hiện đại, những chiếc đèn ông sao, mô hình đèn tự làm, trò chơi dân gian và nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, trao truyền.