Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Si Ma Cai từ lâu đã thu hút những người mê khám phá bởi những cung đường đèo uốn lượn lưng chừng núi, những bản làng bình yên nép mình sau màn sương và các mùa mây đặc trưng của vùng cao biên giới.

Dù sở hữu cảnh sắc khoáng đạt, những điểm dừng chân để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không gian nơi đây vẫn chưa có nhiều. Trên tuyến Tỉnh lộ 159, nhiều du khách thường chỉ dừng xe bên đường trong chốc lát để ngắm cảnh, chụp vài bức ảnh kỷ niệm rồi tiếp tục hành trình.

Giàng Si Đon, 26 tuổi, chàng trai người Mông sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, quan sát thấy điều đó trong nhiều năm. Trước khi bắt tay vào khu vườn tại Lao Chải, anh đã có 6 năm kinh nghiệm với nghề trồng hoa kết hợp làm du lịch.

“Mỗi lần qua đoạn dốc này, tôi thấy nhiều nhóm bạn trẻ dừng xe ven đường ngắm biển mây nhưng không có chỗ nghỉ chân an toàn. Họ thường chỉ nán lại vài phút rồi rời đi. Tôi muốn tạo ra một không gian đủ đẹp để giữ chân mọi người ở lại lâu hơn với vùng đất này”, anh Đon chia sẻ.

Thôn Lao Chải là điểm ngắm cảnh lý tưởng, nơi du khách có thể thu trọn vẻ đẹp núi non hùng vĩ của Si Ma Cai.

Ý nghĩ đó thôi thúc anh bắt tay vào thực hiện vườn hoa từ cuối tháng 3 năm nay. Khu đất rộng gần 4.000 m2 anh chọn thuê là một sườn núi dốc, sỏi đá ngổn ngang. Anh dựa theo sườn dốc để tạo thành các luống giật cấp như ruộng bậc thang, vừa giữ được đất, vừa tạo thành từng dải màu nối tiếp nhau khi nhìn từ trên xuống.

Vườn hoa được cải tạo, bố trí theo địa hình sườn núi, tạo nên những thảm hoa nhiều màu sắc giữa cảnh quan Si Ma Cai.

Với số vốn tích lũy khoảng 300 triệu đồng, từ tháng 3 năm nay, anh Đon bắt đầu cải tạo đất và tìm nguồn dẫn nước tưới – khâu nan giải nhất ở vùng cao khô hạn. Xác định làm du lịch bền vững thì hoa không thể chỉ nở rộ một mùa rồi tàn, anh dành nhiều thời gian tìm kiếm giống cây chịu được sương gió khắc nghiệt vùng biên giới nhưng vẫn duy trì sắc thắm quanh năm.

Sau khi cân nhắc nhiều chủng loại, anh Đon quyết định chọn mai địa thảo làm giống cây chủ lực. Hơn 2.000 khóm mai địa thảo cùng 3 loài hoa khác khác được đưa về phủ xanh sườn núi. “Mai địa thảo có ưu điểm cánh dày, dẻo dai, bảng màu phong phú từ đỏ, hồng, tím đến trắng, đặc biệt là khả năng cho hoa liên tục quanh năm nếu được tỉa cành và bón phân đúng kỹ thuật ” - anh Đon giải thích về lựa chọn cây trồng.

Mai địa thảo được anh Đon lựa chọn làm loài hoa chủ đạo trong khu vườn.

Ngoài ra, khu vườn còn có các loài hoa khác như túy điệp, cỏ đuôi chồn.

Sau gần 5 tháng tập trung cải tạo đất và chăm sóc, những luống hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ. Đến cuối tháng 8, khu vườn chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên.

Không có kinh phí quảng bá, anh Đon dùng điện thoại cá nhân quay video khu vườn rồi đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh vườn hoa rực rỡ giữa núi rừng Si Ma Cai nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ địa phương. Bạn Hoàng Thị Minh Nguyệt, ở xã Sín Chéng, cách đó hàng chục cây số, là một trong những vị khách đầu tiên tìm đến sau khi xem những đoạn clip trên TikTok.

“Thấy hình ảnh triền đồi hoa ngập tràn màu sắc trên TikTok, em rủ bạn đi ngay vào cuối tuần. Em chuẩn bị cả bộ váy truyền thống của đồng bào Mông để chụp ảnh. Đến tận nơi mới thấy khung cảnh bên ngoài còn rộng và đẹp hơn trên video, đứng góc nào cũng có hoa và núi làm phông nền”, Minh Nguyệt chia sẻ khi đang tạo dáng bên luống hoa mai địa thảo rực rỡ.

Minh Nguyệt lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp tại khu vườn.

Khu vườn thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ trong vùng.

Ngoài lượng khách đi đường ghé qua, khu vườn còn nhanh chóng trở thành điểm tụ họp thân thuộc của nhiều bạn trẻ tại địa phương vào mỗi dịp cuối tuần. Giàng Thu Hương ở xã Si Ma Cai cho biết, trước đây thanh niên trong vùng gần như không có không gian công cộng ngoài trời nào vừa đẹp vừa thoáng đãng để gặp gỡ, vui chơi.

"Từ ngày vườn mở cửa, em và nhóm bạn thường xuyên ghé qua. Lúc đi với bạn bè chụp ảnh kỷ niệm, lúc lại đưa gia đình lên ngồi ngắm cảnh. Cảm giác quê mình có một điểm đến đẹp như thế này em cũng thấy tự hào”, Hương bày tỏ.

Hiện tại, lượng khách ghé vườn duy trì ổn định từ 20 đến 30 lượt mỗi ngày thường, riêng hai ngày cuối tuần tăng lên 100 đến 200 lượt. Giá vé vào cổng được niêm yết ở mức 30.000 đồng mỗi người. Theo anh Đon, mức thu vừa phải này nhằm phục vụ số đông du khách, đồng thời tạo nguồn kinh phí để anh tái đầu tư cây giống, phân bón và duy trì việc dọn dẹp vệ sinh khu vườn.

Để có những bức hình ấn tượng nhất, Đon thường tư vấn cho khách nên có mặt tại vườn vào khoảng 6 giờ sáng. Đây là thời điểm sương sớm còn đọng nguyên vẹn trên từng cánh hoa, nhiệt độ vùng cao se lạnh và ánh mặt trời vừa ló rạng sau dãy núi đối diện. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, du khách đứng từ vườn hoa có thể phóng tầm mắt ngắm trọn biển mây bồng bềnh dâng lên từ thung lũng, trôi lững lờ qua các triền núi đối diện.

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để ngắm cảnh từ khu vườn.

Khu vườn hiện tại vẫn còn nhiều hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện, từ việc bổ sung thêm các giống hoa chịu lạnh cho mùa đông đến gia cố các điểm dừng chân ngắm cảnh. Giàng Si Đon cho biết anh không vội mở rộng ồ ạt mà muốn chăm chút thật kỹ từng luống hoa hiện có.

“Mình sẽ tiếp tục trồng thêm hoa và chăm sóc để đồi hoa ngày một đẹp hơn. Mong là qua điểm dừng chân này, du khách sẽ biết đến và yêu mến Si Ma Cai nhiều hơn”, anh Đon chia sẻ.

Giữa không gian bao la của núi rừng biên giới, triền hoa rực rỡ bên Tỉnh lộ 159 như một nét chấm phá mới mẻ, mở ra cách làm du lịch vừa gần gũi vừa bền vững của những người trẻ dám chọn ở lại và làm đẹp cho chính quê hương mình.