Lung linh “Trăng rằm Đất Ngọc” xã Lục Yên năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lục Yên, các bậc phụ huynh và thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ sôi động trong chương trình Tết Trung thu 2026 tại xã Lục Yên.

Ngay từ sớm, đêm hội đã tưng bừng với các tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu, màn múa lân sư rồng sôi động cùng sự xuất hiện quen thuộc của nhân vật chú Cuội, chị Hằng qua các trò chơi đố vui tương tác.

Mô hình đèn Trung thu khổng lồ do người dân sáng tạo tham gia diễu diễn trong đêm hội.

Đặc biệt, với sự xuất hiện của 21 mô hình đèn Trung thu khổng lồ do người dân các thôn trong và ngoài xã sáng tạo, thiết kế bắt mắt cùng nhau diễu diễn quanh khu vực trung tâm, mang đến hình ảnh lung linh, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về nét đẹp văn hóa quê hương cũng như ước mơ của tuổi thơ.

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh và xã đã trực tiếp trao 65 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Các suất quà này được đóng góp từ Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số xã và Công ty Bất động sản Phúc Hưng xã Lục Yên.

Chương trình “Trăng rằm Đất Ngọc” năm 2026 đã khép lại trong niềm hân hoan, để lại dư âm đẹp trong lòng Nhân dân xã Lục Yên; mang lại sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi; khẳng định sự đồng lòng, chung tay của chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong chăm sóc và giáo dục thế hệ tương lai.