Mùa thu ở hồ Bản Chang

Một góc của hồ Bản Chang.

Con đường dẫn vào hồ còn nhỏ hẹp, nhưng đổi lại là một hành trình khá thi vị, hai bên đường cây cối xanh tươi, không khí mát lành và cảnh sắc ngày một mở rộng khi tiến gần mặt hồ. Được nhiều người ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa vùng cao Ngân Sơn, Bản Chang có vẻ đẹp riêng bởi sự hòa quyện giữa mặt nước, những triền đồi và các vạt thông xanh quanh hồ. Khi nắng thu dịu xuống, màu xanh của mặt nước hòa cùng những cánh rừng bao quanh khiến cảnh vật trở nên khoáng đạt, yên bình.

Mặc dù không có nhiều hoạt động du lịch sôi động, nhưng hồ Bản Chang lại hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc yên bình, thư thái mà thiên nhiên mang lại. Bạn Quách Uyển Nhi, sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), chia sẻ: Sau những ngày học tập khá căng thẳng, chúng em có thể đi bộ dưới những hàng thông, ngồi bên hồ, cắm trại hay đơn giản dành vài giờ ngồi trò chuyện giữa thiên nhiên để tạm rời nhịp sống bận rộn thường ngày. Đây là nơi khá phù hợp với những chuyến đi trong ngày, có thể cắm trại, ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành và dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Nhiều gia đình lựa chọn đến hồ Bản Chang để thư giãn vào dịp cuối tuần.(Ảnh: Đăng Hải)

Xung quanh vùng hồ Bản Chang là những bản làng của đồng bào Tày, những vùng sản xuất nông nghiệp đã gắn bó nhiều năm với đời sống người dân Ngân Sơn. Vào mùa thu, khi lúa nếp bắt đầu cúi đòng, tiếng chày giã cốm lại vang lên ở nhiều bản làng. Từ những hạt lúa còn ngậm sữa, qua nhiều công đoạn rang, giã, sàng sảy, người dân làm nên những mẻ cốm xanh mang theo hương vị của miền núi.

Với du khách, tự tay cầm chày giã cốm hay ngồi bên người dân nghe kể về cách chọn lúa, rang cốm cũng là dịp để hiểu thêm nhịp sống của vùng đất này. Bà Đoàn Minh Thu, phường Bắc Kạn, cho rằng trải nghiệm giã cốm đã đem lại nhiều hơn việc được thưởng thức một món ăn. Bà cho biết: Tôi có dịp trở về với ký ức của những mùa lúa chín, trở về tuổi thơ và cảm nhận nhịp sống của người nông dân cùng nhau làm nên mùa vụ.

Một trải nghiệm khác cũng mang dấu ấn mùa thu ở hồ Bản Chang là đến thăm những vườn dẻ quanh vùng hồ. Bạn Triệu Thị Kim Hương, sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), lần đầu được trải nghiệm một vườn dẻ đang vào mùa. Theo Hương, điều thú vị không chỉ nằm ở việc tự tay nhặt những hạt dẻ vừa rụng xuống, mà còn là cảm giác được đi giữa những hàng cây, trò chuyện với chủ vườn và tìm hiểu cách chăm sóc, thu hái hạt dẻ.

Hương hào hứng cho biết: Những cây dẻ có tán rộng, không gian vườn rất mát. Du khách có thể vừa tham quan, tự tay nhặt những hạt dẻ chín, vừa tìm hiểu quá trình người dân chăm sóc và thu hoạch. Tôi mong những mô hình trải nghiệm như thế này sẽ được phát triển thêm để nhiều người có cơ hội được tham gia.

Theo bà Dương Thị Phương Quế, Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn: Khu vực xung quanh hồ Bản Chang hiện có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có khả năng gắn với du lịch trải nghiệm. Cùng với đó, cộng đồng dân cư trong vùng vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để hình thành những sản phẩm du lịch mang đặc trưng địa phương. Địa phương đang định hướng đưa các vùng trồng vào quy hoạch, từng bước liên kết điểm du lịch sinh thái hồ Bản Chang với những mô hình trải nghiệm nông nghiệp xung quanh. Qua đó, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân.

Mùa thu ở Bản Chang đang mở ra những câu chuyện mới về một miền quê biết gìn giữ vẻ đẹp vốn có, để đón bước chân du khách theo cách tự nhiên và bền vững.