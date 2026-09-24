Đêm hội trăng rằm ở biên cương

Chương trình biên cương Đêm hội trăng rằm do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, Thành đoàn phối hợp cùng xã Hưng Phước tổ chức đã thắp lên một mùa trăng nghĩa tình, ấm áp nơi phên giậu của Tổ quốc. Chương trình mang đến một mùa trung thu tràn ngập niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó nơi biên cương Tổ quốc.

Thắp sáng ước mơ tuổi thơ vùng biên

Thời tiết bất lợi không hề làm vơi đi sự háo hức của hàng trăm em học sinh cùng người dân tập trung về tham dự Chương trình biên cương Đêm hội trăng rằm tại Trường TH-THCS Hưng Phước phân hiệu Phước Thiện. Dưới vòm hiên che chắn, sân trường ngập nước mưa nhưng sắc đỏ của lồng đèn ông sao vẫn thắp sáng lung linh. Các cán bộ, chiến sĩ BĐBP, nhất là của 2 đồn Cửa khẩu Hoàng Diệu và Phước Thiện trong bộ quân phục ướt đẫm vẫn tỉ mẩn che chắn từng phần quà, chỉnh lại từng chiếc lồng đèn cho các em. Tiếng trống múa lân vang lên dồn dập, át đi tiếng mưa rơi trên mái tôn. Hình ảnh chị Hằng, chú Cuội bước ra trong tiếng hò reo, hào hứng của các em học sinh.

Ban Tổ chức Chương trình biên cương Đêm hội trăng rằm tặng quà thiếu nhi ở xã Hưng Phước.

Tay ôm chặt chiếc lồng đèn ông sao tỏa sáng trong mưa, em Điểu Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 7 Trường TH-THCS Hưng Phước phân hiệu Phước Thiện, hào hứng chia sẻ: “Lúc chiều trời mưa lớn, em sợ chương trình bị hủy nên buồn lắm. Nhưng khi thấy các chú BĐBP và các cô chú vẫn tận tình chuẩn bị, mang đồ múa lân và quà bánh đến, chúng em vui vô cùng. Mưa lạnh nhưng trong lòng em cảm thấy rất ấm áp. Em hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự quan tâm của các cô chú”.

Sự hồn nhiên, vui tươi của các em thiếu nhi hòa cùng tinh thần vượt khó của các chiến sĩ mang quân hàm xanh đã mang đến một kỷ niệm trung thu đáng nhớ, đong đầy cảm xúc cho trẻ em xã vùng biên Hưng Phước. Đối với thiếu nhi vùng xa, Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là bánh kẹo hay chiếc lồng đèn lấp lánh mà còn là dịp để các em cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương, chăm lo của toàn xã hội. Những tiết mục văn nghệ cùng các điệu múa xen lẫn trống hội biểu diễn do các chiến sĩ biên phòng và giáo viên dàn dựng đã tái hiện sinh động hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, cùng các trò chơi dân gian giàu bản sắc.

Em Điểu Hùng, học sinh lớp 8 Trường TH-THCS Hưng Phước phân hiệu Phước Thiện xúc động: “Mấy ngày nay chúng em nôn nao lắm! Ở vùng biên giới xa xôi, đây là lần đầu tiên em được xem múa lân hay và nhận nhiều quà đẹp như thế này. Các chú BĐBP còn dặn chúng em phải chăm ngoan, học giỏi. Em hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt để sau này lớn lên góp sức dựng xây quê hương”.

Thắt chặt tình quân - dân

Chương trình biên cương Đêm hội trăng rằm không chỉ là sân chơi vui nhộn đơn thuần mà còn là bài học giáo dục sinh động về truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần sẻ chia. Qua những trò chơi cổ tích, những câu đố dân gian, tìm hiểu về truyền thống, ý nghĩa, tên gọi khác của Tết Trung thu cùng những giai điệu rước đèn, phá cỗ, các em nhỏ vùng biên được bồi đắp thêm tình yêu với các giá trị văn hóa lâu đời, hiểu được ý nghĩa của sự đoàn kết và lòng biết ơn.

Đặc biệt, sự hiện diện của người lính biên phòng, của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã giữa đêm mưa để chăm lo cho trẻ thơ đã khắc họa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ quân hàm xanh” trong lòng nhân dân. Đây chính là chất keo kết dính, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bà Điểu Thị Lang, người dân ở xã Hưng Phước đưa con đến đêm hội bộc bạch: “Trời mưa gió mà các chú bộ đội, cán bộ MTTQ, Thành đoàn, xã đến tận trường trao quà, tổ chức trung thu cho trẻ em trong vùng, chúng tôi rất cảm động. Cảm ơn BĐBP nhiều lắm, lúc nào cũng lo cho người dân”.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Phước khẳng định: “Trời mưa nhưng không làm khó được khâu tổ chức. Chính trong hoàn cảnh ấy, tình cảm quân - dân càng thêm tỏa sáng. Đêm hội không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi biên giới mà còn giáo dục sâu sắc cho các em hiểu hơn về văn hóa dân tộc, gắn kết với nơi các em sinh sống, học tập”.

Khẳng định sứ mệnh đồng hành với tuổi thơ biên giới, anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Đồng Nai và lực lượng vũ trang luôn đồng hành nỗ lực đưa trung thu đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đêm hội hôm nay là dịp để giáo dục các em về tình yêu quê hương, truyền thống dân tộc, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên, trở thành những công dân có ích, cùng chung tay giữ gìn dải đất biên cương của Tổ quốc”.

Chương trình biên cương Đêm hội trăng rằm đã trao tặng 1,5 ngàn phần quà trung thu (từ 200-300 ngàn đồng/phần); trao 20 suất học bổng của Chương trình Nâng bước em đến trường, Con nuôi đồn biên phòng và Dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường, mỗi suất 500 ngàn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường TH-THCS Hưng Phước phân hiệu Phước Thiện.

Tiếng mưa ngoài trời dần ngớt khi đêm đã về khuya, nhường chỗ cho tiếng hát phá cỗ rộn rã khép lại đêm hội. Tiếng cười trẻ thơ rộn rã tan vào không gian biên cương thanh bình, để lại dư âm ấm áp về một mùa trung thu đong đầy tình người, tiếp thêm sức mạnh cho dải đất phên giậu của Tổ quốc mãi bền vững, xanh tươi. Chương trình còn là cầu nối thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP không chỉ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới mà còn là những “người thầy, người anh” luôn đồng hành với đời sống của nhân dân vùng phên giậu của Tổ quốc.