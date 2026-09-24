Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026 quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, với nhiều hoạt động về văn hóa, ẩm thực, điện ảnh, thời trang, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo.

Thông tin được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch công bố tại buổi gặp mặt ngoại giao đoàn chiều 21/9, do Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì.

Tiếp nối sự kiện lần đầu tổ chức năm 2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm nay mang chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay được mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim có sự tham gia của 18 quốc gia, không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống từ 19 quốc gia và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Các hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt bốn ngày, từ triển lãm, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các chương trình trải nghiệm văn hóa.

Thông qua các không gian trưng bày và biểu diễn, các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, di sản và nghệ thuật, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Một điểm mới của sự kiện năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế” mang đến không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Tại đây, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu và tổ chức trải nghiệm các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Không gian này cũng có các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ trò chơi Audition cùng hệ thống màn hình LED, hướng tới nhóm công chúng trẻ và góp phần đưa di sản tiếp cận người xem thông qua những hình thức tương tác mới.

Theo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm nay được tổ chức theo tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa. Sự kết hợp giữa di sản và công nghệ, truyền thống và đương đại được kỳ vọng tạo thêm những cách thức mới để quảng bá văn hóa Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu giao lưu văn hóa, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội với vai trò thành phố sáng tạo của UNESCO, từng bước trở thành điểm gặp gỡ của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ trở thành một trong những điểm nhấn văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế.