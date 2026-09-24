Bộ VHTT&DL khai mạc Lễ hội Trung thu 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn

Khai mạc Lễ hội Trung thu 2026. Ảnh: Linh Vũ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, cho biết các hoạt động được xây dựng nhằm đưa thiếu nhi đến gần hơn với những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy và mâm cỗ trông trăng.

Với chủ đề gắn liền những nét đẹp truyền thống, Lễ hội giới thiệu không gian trang trí, tiểu cảnh, mâm cỗ trông trăng cùng các sản phẩm đồ chơi dân gian quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy… Qua đó, thiếu nhi có cơ hội tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền và hình thành niềm yêu thích, trân trọng đối với bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có hoạt động trưng bày, triển lãm tranh thiếu nhi, giới thiệu không gian Tết Trung thu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa và các sản phẩm thủ công.

Ban Tổ chưc cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội, Thiếu nhi được làm đồ chơi Trung thu truyền thống, trải nghiệm các nghề thủ công như gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; làm bánh Trung thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Gương mặt háo hức của các bạn nhỏ khi tham gia Lễ hội. Ảnh: Linh Vũ

Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian, hoạt động vận động, trò chơi học tập, cờ vua, Rubik, góp phần rèn luyện sự khéo léo, tư duy, tính kiên trì và tinh thần giao lưu, đoàn kết. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón Trăng tiếp tục tạo không khí vui tươi, rộn ràng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm Trung thu dành cho trẻ em. Ảnh: Linh Vũ

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Trung thu cho em" và hoạt động phá cỗ trông trăng góp phần tạo những khoảnh khắc gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng, bồi đắp tình cảm yêu thương, sẻ chia và những ký ức đẹp về Tết Trung thu.

Nhiều phụ huynh và các bạn nhỏ hân hoan khi được tham gia chương trình đa dạng hoạt động. Trung thu qua đó còn mở ra cơ hội để các em trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống. Trung thu là dịp để các thế hệ cùng trải nghiệm.