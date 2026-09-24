Festival Thu Hà Nội - từ sắc thu riêng có đến 'hành trình cảm xúc'

Đoàn nghệ thuật Triều Khúc tham dự với điệu múa "Con đĩ đánh bồng" tại Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025. Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN

Festival Thu Hà Nội 2026, với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, diễn ra từ ngày 25 đến 27/9/2026, tiếp tục đưa vẻ đẹp và những giá trị văn hóa đặc trưng của mùa thu Hà Nội đến gần hơn với người dân và du khách, qua đó tạo thêm những trải nghiệm đặc sắc và sức hút mới cho du lịch Thủ đô.

Mùa thu - một nét riêng của Hà Nội

“Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng,

Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau,

Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”

Cứ vào khoảng tháng Chín dương lịch, tiết trời Hà Nội chuyển dần từ cái nóng oi ả của mùa hạ sang những ngày dịu mát. Nắng vẫn vàng nhưng không còn gay gắt, những làn gió heo may mang theo chút se lạnh khiến không gian trở nên dễ chịu. Đó cũng là thời điểm Hà Nội bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa thu.

Thu Hà Nội gắn với cái nắng nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, với những phố dài “xao xác heo may”, với những con đường ngập lá vàng và những xe bán hoa đủ màu sắc. Trên con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu hay những con phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, sắc thu hiện diện trong từng vòm cây, mái ngói, trong bức tường rêu cũ và trong cả nhịp sống như chậm hơn giữa phố phường nhộn nhịp.

Thu Hà Nội còn là mùi hương hoa sữa nồng nàn, trong đêm vắng len vào từng căn gác nhỏ; là hương cốm bọc trong lá sen, là vị hồng thơm ngọt, là những quả sấu cuối mùa, đã chuyển sang màu vàng, mang theo vị chua dịu. Những thức quà ấy không chỉ làm nên hương vị của một mùa trong năm mà còn gắn với ký ức của bao thế hệ người Hà Nội.

Hà Nội mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng, thế nhưng có lẽ mùa Thu là mùa khiến lòng người say đắm, xao xuyến hơn cả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Bên cạnh những dấu hiệu đặc trưng ấy, mùa thu Hà Nội còn đẹp ở chiều sâu văn hóa. Những tuyến phố quanh Hồ Gươm, Hồ Tây, khu phố cổ, những hàng cây lâu năm và các công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp đã tạo nên một không gian đô thị giàu bản sắc. Cùng với đó là hệ thống di sản, di tích và làng nghề trải rộng từ khu vực trung tâm đến các vùng ngoại thành, từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đến làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc... Mùa thu Hà Nội vì thế còn là mùa của ký ức và văn hóa, nơi những sản phẩm thủ công, những câu chuyện làng nghề và những không gian văn hóa được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Chính những giá trị ấy đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Hà Nội trong mùa thu. Du khách đến với Thủ đô, không chỉ vì một điểm đến duy nhất mà để được trải nghiệm một hành trình đầy cảm xúc. Một hành trình có thể bắt đầu từ những con phố cổ, đi qua các không gian di sản, dừng lại thưởng thức một thức quà mùa thu, tìm hiểu một làng nghề và tiếp tục khám phá những vùng ngoại thành. Cảnh sắc, ẩm thực, di sản, làng nghề và đời sống văn hóa kết nối thành những trải nghiệm liền mạch, giúp du khách có thể cảm nhận Hà Nội qua nhiều lớp không gian với nhiều câu chuyện khác nhau.

Không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người Hà Nội, vẻ đẹp của thu Hà Nội còn được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tạp chí Time Out (Anh) đã bình chọn Hà Nội vào top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á, nhờ vẻ lãng mạn, thanh bình và đậm bản sắc riêng có.

Festival Thu Hà Nội 2026 - đưa mùa thu thành hành trình trải nghiệm

Vẻ đẹp cổ kính của cầu Long Biên sáng mùa Thu. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival Thu Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Festival có quy mô khoảng 5.000 m², gồm các gian hàng, không gian lễ hội, trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và khu vực phụ trợ.

Festival được tổ chức theo 9 không gian trải nghiệm, tạo nên một hành trình tương đối toàn diện về Hà Nội: từ di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực đến nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu quốc tế.

Tại Không gian Di sản Hà Nội, hình ảnh Hà Nội xưa được tái hiện bằng những tiểu cảnh mang dấu ấn kiến trúc truyền thống như phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây mùa thu, mái ngói, tường vàng, cửa gỗ. Tư liệu và hình ảnh về các di sản, di tích lịch sử, danh thắng tiêu biểu được giới thiệu cùng công nghệ mapping, mô phỏng những địa danh, như: cầu Thê Húc, Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm... Nghệ thuật truyền thống cũng được đưa vào không gian này, tạo sự kết nối giữa di sản vật thể và các giá trị văn hóa phi vật thể.

Nếu Không gian Di sản giúp du khách nhìn thấy Hà Nội trong quá khứ thì Không gian Du lịch và trải nghiệm hướng trực tiếp đến việc khám phá Hà Nội hôm nay. Các tour, tuyến du lịch đặc trưng của mùa thu được giới thiệu cùng bản đồ du lịch thông minh, màn hình LED và công nghệ thực tế ảo VR/AR. Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không có cơ hội kết nối với du khách, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm du lịch.

Trong Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng, các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm được giới thiệu không chỉ bằng sản phẩm mà thông qua hoạt động trình diễn và trải nghiệm. Du khách có thể tìm hiểu nghề gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón cùng các nghệ nhân. Cách tổ chức này đưa nghề truyền thống ra khỏi không gian trưng bày, để du khách trực tiếp tiếp cận quá trình tạo ra sản phẩm.

Ẩm thực Hà Nội tiếp tục là một điểm nhấn của Festival. Cốm, bánh Trung thu, trà sen cùng phở, bún thang, bún chả được giới thiệu trong một không gian riêng, kết hợp thưởng thức với trình diễn chế biến và giao lưu cùng nghệ nhân, đầu bếp. Đây cũng là cách biến những món ăn quen thuộc thành câu chuyện văn hóa, giúp du khách hiểu hơn về đời sống và phong cách ẩm thực của người Hà Nội.

Cốm là thức quà không thể thiếu của mùa Thu Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Festival đồng thời mở rộng không gian kết nối. Khu vực giới thiệu các địa phương trong cả nước đưa đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch của nhiều vùng miền đến với công chúng Thủ đô. Không gian giao lưu quốc tế giới thiệu văn hóa, du lịch các quốc gia, vùng lãnh thổ, qua đó mở rộng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó là Không gian Triển lãm tranh với chủ đề “Thu Hà Nội”, các workshop sáng tạo dành cho thiếu nhi và du khách; Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo phục vụ các chương trình khai mạc, bế mạc cùng biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hiện đại. Trong suốt ba ngày, Festival còn có nghệ thuật đường phố, mini show, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và các hoạt động check-in.

Festival cũng mở rộng trải nghiệm ra ngoài khu vực trung tâm với chương trình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và giải chạy đồng hành Hanoi Autumn Run. Hoạt động chạy bộ được kết hợp với vận động thu gom rác, qua đó gắn một sự kiện văn hóa - du lịch với thông điệp về môi trường và sự tham gia của cộng đồng.

Với 9 không gian trải nghiệm, Festival Thu Hà Nội 2026 góp phần biến những điều vốn rất quen thuộc của Hà Nội thành những trải nghiệm mà du khách có thể trực tiếp chạm vào, thưởng thức và khám phá. Định hướng này phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, qua đó tăng khả năng thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách khi đến Hà Nội.