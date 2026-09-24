Rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc 'Lễ hội Trung thu 2026'

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, nhấn mạnh Trung thu là ngày hội dành cho tuổi thơ, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và tạo cơ hội để thế hệ trẻ hiểu, yêu hơn cội nguồn dân tộc.

Theo ban tổ chức, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt, gắn với những hình ảnh quen thuộc như ánh trăng rằm, đèn ông sao, tiếng trống hội và mâm cỗ trông trăng.

Từ những năm 1990, các hoạt động Trung thu được tổ chức tại Vân Hồ đã trở thành một dấu ấn trong đời sống văn hóa của thiếu nhi Thủ đô, góp phần lưu giữ ký ức tuổi thơ và trao truyền các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.

Quang cảnh khai mạc “Lễ hội Trung thu 2026”. Ảnh: BTC

“Lễ hội Trung thu 2026” mang đến không gian văn hóa giàu màu sắc với các tiểu cảnh, đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… Các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, vận động, thể thao trí tuệ, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình “Trung thu cho em” với các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, diễu hành đường phố và rước đèn đón Trăng. Qua đó, thiếu nhi có cơ hội trực tiếp tham gia, thể hiện năng khiếu và cùng gia đình tạo nên những kỷ niệm đẹp trong đêm hội.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức trao quà tặng con em đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời công bố kết quả, trao giải Hội thi Bày mâm cỗ Trung thu.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc trong đêm hội trăng rằm 2026. Ảnh: BTC

Chương trình thu hút đông đảo người dân Thủ đô tới tham dự. Ảnh: BTC

Khép lại đêm khai mạc là chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng à, trăng ơi”, đưa các em nhỏ đến với câu chuyện chú Cuội, chị Hằng, hòa mình trong những điệu múa lân, liên khúc Trung thu và không khí quây quần bên mâm cỗ trông trăng.

Thông qua chuỗi hoạt động, lễ hội hướng tới tạo dựng không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.