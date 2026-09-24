Bóc cả bát tỏi không cần ngồi cặm cụi cả buổi, thử 4 mẹo này vỏ bong nhanh, tay đỡ ám mùi

Tỏi xuất hiện trong rất nhiều món ăn của gia đình Việt, từ xào, chiên, kho đến các loại nước chấm. Tuy nhiên, lớp vỏ mỏng ôm sát bên ngoài khiến việc bóc một lượng lớn tỏi đôi khi khá mất thời gian.

Đặc biệt với những củ tỏi nhỏ, nhiều tép, ngồi bóc lần lượt từng tép có thể khiến đầu ngón tay bám mùi khá lâu.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng này, có thể thử 4 cách đơn giản dưới đây.

Tỏi là một trong những gia vị quan trọng trong nhiều món ăn

Cho tỏi vào hộp rồi lắc mạnh

Đây là cách đặc biệt phù hợp khi cần bóc nhiều tỏi cùng lúc.

Trước tiên, tách củ tỏi thành từng tép rồi cho vào một chiếc hộp hoặc lọ có nắp kín. Không nên nhồi quá đầy vì các tép tỏi cần có khoảng trống để va chạm vào thành hộp.

Đậy chặt nắp rồi lắc mạnh liên tục. Sự va đập giữa các tép tỏi với nhau và với thành hộp sẽ khiến lớp vỏ khô bên ngoài nứt, bong ra.

Sau khi mở nắp, chỉ cần nhặt tỏi ra và loại bỏ phần vỏ đã tách.

Mẹo này thường hiệu quả hơn với tỏi đã khô, lớp vỏ ngoài không bị ẩm. Nếu tỏi còn quá tươi, vỏ bám chặt vào tép thì sẽ khó bong hơn.

Ngâm tỏi trong nước

Nếu lớp vỏ bám quá chắc, nước có thể giúp công việc đơn giản hơn.

Tách tỏi thành từng tép, cho vào bát rồi đổ nước ngập tỏi. Ngâm khoảng 10 phút để lớp vỏ hút nước và mềm hơn.

Sau đó lấy từng tép ra, phần vỏ có thể được tách dễ dàng hơn so với lúc còn khô.

Cách này khá phù hợp khi cần xử lý nhiều tỏi mà không muốn phải dùng lực để lột từng tép.

Tuy nhiên, tỏi sau khi ngâm đã bị ướt. Nếu chưa sử dụng ngay, nên để thật ráo trước khi bảo quản nhằm hạn chế tình trạng nhanh hỏng.

Đừng bóc trước, hãy ấn nhẹ bằng dao

Nhiều người có thói quen bóc sạch tỏi rồi mới đặt lên thớt đập dập. Thực tế có thể đảo ngược thứ tự này.

Đặt nguyên tép tỏi còn vỏ lên thớt, đặt phần bản rộng của dao lên trên rồi ấn nhẹ. Khi tép tỏi hơi dập, lớp vỏ bên ngoài sẽ nứt và tách khỏi phần thịt.

Lúc này chỉ cần nhấc lớp vỏ ra là được.

Cách này rất tiện nếu sau đó tỏi sẽ được băm, giã hoặc nghiền để nấu ăn. Nếu cần giữ nguyên tép tỏi đẹp mắt, nên chọn phương pháp khác.

Khi thực hiện cần đặt dao chắc chắn trên mặt phẳng và thao tác cẩn thận để tránh trượt tay.

Cho vào lò vi sóng vài giây

Lò vi sóng cũng có thể trở thành trợ thủ khi cần bóc tỏi nhanh.

Tách tỏi thành từng tép, xếp lên đĩa phù hợp với lò vi sóng rồi làm nóng trong thời gian rất ngắn. Sau khi lấy ra, chờ tỏi nguội bớt rồi thử bóp nhẹ hai đầu, lớp vỏ sẽ dễ tách hơn.

Thời gian cần thiết có thể khác nhau tùy công suất lò và lượng tỏi, vì vậy không nên làm nóng quá lâu. Nếu chỉ cần bóc vỏ mà vẫn muốn giữ đặc tính của tỏi tươi, nên bắt đầu với thời gian ngắn.

Thực tế, không có cách nào nhất thiết phù hợp với mọi trường hợp. Nếu cần bóc cả bát tỏi khô, lắc trong hộp khá tiện; tỏi khó bóc có thể ngâm nước; còn nếu chuẩn bị băm tỏi ngay sau đó thì ấn bằng dao thường nhanh nhất.

Chỉ cần thay đổi một chút cách làm, công đoạn tưởng nhỏ nhưng khá mất thời gian này có thể trở nên đơn giản hơn nhiều.