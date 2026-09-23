Loại cá chợ Việt bán đầy giá chỉ 50.000 đồng/kg, thịt dày ngọt, giàu đạm, chế biến món nào cũng ngon

Cá chép là loại cá nước ngọt rất quen thuộc ở Việt Nam. Không khó để bắt gặp cá chép tại các chợ truyền thống, siêu thị hay cửa hàng thủy sản.

Theo mức giá được ghi nhận trong bài nguồn, cá chép có thể được bán với giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, thời điểm và nơi bán.

Loại cá này được nhiều gia đình ưa chuộng bởi thịt khá dày, có vị ngọt và có thể chế biến thành nhiều món như cá chép om dưa, hấp, kho, nấu canh hay nấu cháo.

Cá chép có lẽ là một trong những loại cá quen thuộc nhất với người Việt

Cá chép cung cấp những chất dinh dưỡng nào?

Điểm đáng chú ý đầu tiên của cá chép là hàm lượng protein. Trong 100 g cá chép tươi cung cấp một lượng protein đáng kể, bên cạnh chất béo và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Protein là thành phần tham gia cấu tạo và duy trì các mô trong cơ thể. Bởi vậy, cá nói chung có thể là một trong những nguồn đạm được luân phiên sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Cá chép còn cung cấp các khoáng chất như phốt pho, kali, selen và một lượng canxi. Ngoài ra, cá cũng chứa một số vitamin nhóm B.

Đây cũng là loại cá có chất béo, trong đó có các axit béo không bão hòa. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng thực tế có thể thay đổi tùy môi trường nuôi, kích thước cá và cách chế biến.

Từ cá chép hấp, kho, om dưa cho tới cháo cá chép, đây đều là những món ăn xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình

Chọn cá chép thế nào để thịt ngon?

Khi mua cá chép, không nhất thiết cứ con càng lớn, bụng càng to thì càng ngon.

Nếu mua cá còn sống, nên quan sát khả năng bơi và phản xạ của cá. Những con khỏe thường bơi linh hoạt, thân cân đối, vảy bám chắc và không có nhiều vết trầy xước bất thường.

Phần bụng cũng là vị trí nên chú ý. Không nên chỉ vì thấy bụng cá lớn mà cho rằng cá nhiều thịt; những con có bụng phình bất thường cần được cân nhắc kỹ.

Nếu mua cá đã sơ chế, có thể quan sát mắt, mang, da và độ đàn hồi của thịt. Cá tươi thường không có mùi bất thường và phần thịt không mềm nhũn.

Cá chép cung cấp protein và nhiều vi chất tốt cho sức khoẻ

Ngoài độ tươi, nguồn gốc và điều kiện bảo quản cũng rất quan trọng. Nên ưu tiên mua thủy sản tại nơi bảo quản sạch sẽ, có nguồn gốc rõ ràng.

Khi chế biến, cá chép có thể hấp, nấu canh, nấu cháo, kho hoặc om. Việc thay đổi cách chế biến cũng giúp món cá bớt nhàm chán mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các món chiên nhiều dầu.

Từ một loại cá bình dân có thể mua dễ dàng ở chợ, cá chép vẫn có giá trị đáng kể trong bữa cơm nhờ cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Điều quan trọng không nằm ở những lời ví von như “tiên dược”, mà ở cách lựa chọn cá tươi và kết hợp thực phẩm đa dạng, hợp lý trong khẩu phần.