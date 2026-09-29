Ngoại hình diễn viên Thái Lan vướng tin hẹn hò Lisa

Thời gian qua, Lisa và diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat liên tục xuất hiện cùng nhau. Ngày 28/9, em út nhóm BlackPink tham gia MTV VMAs và giành giải Best Pop nhờ ca khúc Dream. Đáng nói, trong một clip được ghi lại tại MTV VMAs và đang lan truyền trên mạng, Blue Pongtiwat xuất hiện phía sau Lisa. Điều này tiếp tục làm dấy lên nghi vấn giọng ca sinh năm 1997 hẹn hò nam diễn viên kém 3 tuổi. Ngày 22/9, tờ Thairath đưa tin đoạn video Lisa và Blue Pongtiwat cùng xuất hiện tại London nhận được nhiều sự quan tâm. Trong video, Lisa thậm chí có cử chỉ thân mật, được cho là khoác tay “bạn trai tin đồn”. Trước đó, cả hai đã nhiều lần xuất hiện trong cùng một nhóm bạn, khiến tin đồn họ bí mật hẹn hò liên tục được nhắc lại. Ảnh: @blue_pongtiwat.

Blue tên thật là Pongtiwat Tangwancharoen, sinh năm 2000. Anh bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí từ năm lớp 10. Blue từng được biết đến với tư cách thần tượng mạng thông qua chuyên mục trực tuyến trên trang Dek-D. Sau đó, anh tham gia thử giọng và ký hợp đồng với Wave TV. Năm 2016, Blue xuất hiện với vai trò khách mời trong Rahas Pritsana (Mật mã bí ẩn). Sau đó, anh gây chú ý với vai Pok trong Lồng nghiệp chướng. Tiếp đó, Blue đảm nhận vai phụ trong You Are My Heartbeat có Mai Davika đóng chính. Nam diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất và được giao vai chính trong The Family. Anh sau đó tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh khác. Ảnh: Vogue, GQ.

Không chỉ diễn xuất, Blue còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Gần đây, anh phát hành đĩa đơn KISS, COME KISS. Đây là ca khúc mang màu sắc Afrobeat hợp tác với nhà sản xuất trẻ tobii. Tên tuổi Blue được nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây khi anh liên tục xuất hiện bên Lisa. Theo Thairath, cả hai đã thân thiết từ 2024. Blue lần đầu xuất hiện cùng nhóm bạn của Lisa vào dịp sinh nhật nữ ca sĩ. Người hâm mộ suy đoán Blue quen Lisa thông qua Diana Flipo. Diana và Blue từng là bạn học từ thời tiểu học tại tỉnh Udon Thani và được cho là có mối quan hệ thân thiết. Trong khi đó, Diana Flipo là bạn thân với Lisa suốt nhiều năm qua. Ảnh: @blue_pongtiwat.

Từ đó, Blue thường xuất hiện trong những chuyến trở về Thái Lan của Lisa. Người hâm mộ nhận ra cả hai nhiều lần cùng ăn tối, mua sắm, đi du lịch hoặc xuất hiện trong những khoảnh khắc bên gia đình Lisa. Tháng 8, có tài khoản mạng chia sẻ thông tin bắt gặp Lisa và Blue Pongtiwat đi ăn ở Tokyo, Nhật Bản. Theo đó, hai người được miêu tả là đội mũ, ngồi ăn ở một góc kín đáo. Theo một nguồn tin khác, Lisa cùng bố mẹ cô và gia đình Blue Pongtiwat dự đám cưới một người thân của nữ ca sĩ ở Nhật Bản. Tháng 7, Lisa và Blue Pongtiwat cũng được bắt gặp đi cùng nhau ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Tháng 3, anh cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật tổ chức trên biển của Lisa. Ảnh: @blue_pongtiwat.

Những hình ảnh, thông tin kể trên trở thành cơ sở để một bộ phận người hâm mộ đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, việc họ có thực sự hẹn hò hay chỉ là bạn bè thân thiết chưa được xác nhận. Một số người ủng hộ mối quan hệ của hai ngôi sao, trong khi những người khác cho rằng Lisa và Blue chỉ thân thiết như chị em. Hiện cả Lisa lẫn Blue Pongtiwat chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của người hâm mộ. Theo tờ Dailynews của Thái Lan, kể từ khi lộ hình ảnh được cho là hẹn hò Lisa, Blue Pongtiwat đã phải đối mặt với hàng loạt bình luận tiêu cực trên tài khoản Instagram cá nhân từ người hâm mộ quốc tế. Cộng đồng người hâm mộ quốc tế cáo buộc nam diễn viên này đeo bám thần tượng của họ. Ảnh: @blue_pongtiwat.

Về phía Lisa, nữ thần tượng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với Frédéric Arnault. Dù chưa xác nhận mối quan hệ, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, vài tuần gần đây, mạng xã hội xuất hiện đồn đoán họ đã chia tay khi không còn tương tác hoặc xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước. Những năm qua, nữ ca sĩ giữ quan điểm không công khai chuyện tình cảm. Đầu tháng 9, tờ Complex đưa tin, trong bộ phim tài liệu Always Lalisa, Lisa chia sẻ về những áp lực đi kèm cuộc sống của một ngôi sao Kpop. Theo nữ ca sĩ, việc công khai chuyện tình cảm có thể khiến nghệ sĩ đối mặt với phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Ảnh: @blue_pongtiwat.