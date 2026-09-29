Mãn nhãn với phần thi áo tắm của hoa hậu Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026

Phần thi Swimsuit (Trình diễn áo tắm) của Miss Grand International 2026 được tổ chức trên rooftop của một khách sạn hạng sang tại Bangkok, Thái Lan, mang đến không gian trình diễn ấn tượng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng catwalk, làm chủ sân khấu và phong thái trước ống kính.

Hoa hậu Emoura Phạm trình diễn áo tắm tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm được sắp xếp ở vị trí trung tâm trong đội hình mở màn, thực hiện những động tác vũ đạo dứt khoát, tràn đầy năng lượng.

Thử thách của phần thi là sân khấu với những bậc thang cao, đòi hỏi thí sinh phải giữ sự ổn định trong từng bước di chuyển. Emoura Phạm thể hiện sự tự tin khi làm chủ sân khấu, duy trì thần thái và phong độ xuyên suốt phần trình diễn. Những bước catwalk chắc chắn cùng cách tạo dáng trước ống kính giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn.

Tối trước ngày diễn ra phần thi, Emoura Phạm có buổi tổng duyệt cùng các thí sinh. Sau đó, cô tiếp tục tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân đến khoảng 1h sáng để hoàn thiện từng bước catwalk, cách tạo dáng và biểu cảm, chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức. Sáng nay, Emoura Phạm thức dậy từ khoảng 3h để makeup và làm tóc cùng ê kíp.

Phần trình diễn của người đẹp được ghi nhận và đánh giá cao.

Emoura Phạm cho biết Swimsuit là một trong những phần thi cô chờ đợi nhất. Tại Việt Nam, người đẹp dành nhiều thời gian tập luyện cùng huấn luyện viên để cải thiện kỹ năng trình diễn, kiểm soát hình thể và phong thái trên sân khấu.

“Sau khi hoàn thành phần thi, điều đầu tiên em cảm thấy là nhẹ nhõm và rất vui. Em biết mình đã nỗ lực rất nhiều cho khoảnh khắc này và hôm nay em đã có thể mang tất cả những gì mình chuẩn bị lên sân khấu. Em nghĩ điều quan trọng nhất với em trong phần thi Swimsuit hôm nay là được bước lên sân khấu với tâm thế thoải mái và thể hiện trọn vẹn năng lượng của mình. Những ngày qua lịch trình khá dày, nhưng chính những lúc như thế này lại khiến em cảm nhận rõ hơn mình đang thực sự sống trong hành trình Miss Grand International”, Emoura Phạm chia sẻ sau phần thi.

Sau phần thi Swimsuit, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn kín vào ngày 4/10. Phần thi bán kết và trình diễn trang phục dân tộc được tổ chức vào ngày 7/10. Đêm chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/10.

Emoura Phạm cho biết, Swimsuit là một trong những phần thi cô chờ đợi nhất.

Sau gần hai tuần tranh tài, Emoura Phạm đã có hành trình nổi bật tại Miss Grand International 2026 với nhiều lần được gọi tên ở các hạng mục bình chọn. Mới đây, đại diện Việt Nam lọt Top 40 Country's Power of The Year và tiếp tục bước vào vòng bình chọn thứ hai, qua đó có cơ hội giành suất vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Trước đó, cô cũng góp mặt trong Top 10 Pre-Arrival – hạng mục bình chọn dành cho các thí sinh trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu. Trong suốt hành trình tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm nhiều lần dẫn đầu hạng mục Miss Popular Vote.

Cô cũng đứng nhất tại Grand Day Experience và là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 của hạng mục này. Những kết quả từ các hoạt động bình chọn giúp đại diện Việt Nam duy trì độ nhận diện tại cuộc thi với khoảng 80 thí sinh.

Việc liên tục được gọi tên tại các hạng mục bình chọn cũng mang đến cho Emoura Phạm thêm nhiều cơ hội giao lưu, trò chuyện và thể hiện bản thân trước Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut trong khuôn khổ cuộc thi.

Ở phần thi Tài năng diễn ra ngày 24/9, Emoura Phạm tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt Top 15 với tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter.

Song song với các hoạt động chính thức, thời trang của đại diện Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm khi nhiều lần được các chuyên trang sắc đẹp và bảng xếp hạng quốc tế nhắc đến trong danh sách những thí sinh có phong cách nổi bật tại Miss Grand International 2026.