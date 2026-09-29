Jennie lập kỷ lục mới của K-pop

Dracula, sản phẩm hợp tác giữa Jennie (thành viên nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu BLACKPINK kiêm nghệ sĩ solo) và ban nhạc Úc Tame Impala vẫn duy trì vị trí số 5 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính "Hot 100" của Billboard (Mỹ), đánh dấu tuần thứ 18 liên tiếp ca khúc này góp mặt trong top 10.

Ca khúc này đã thiết lập kỷ lục mới về thời gian trụ hạng lâu nhất của một bài hát K-pop trên bảng xếp hạng, vượt qua Butter của BTS (15 tuần) và APT. sản phẩm hợp tác giữa Rosé (thành viên nhóm BLACKPINK) và Bruno Mars (14 tuần).

Theo dữ liệu từ công ty phân tích giải trí âm nhạc Luminate, Dracula đã giữ vững vị trí số 1 trong hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Radio Songs (tổng hợp mọi thể loại) tại Mỹ, đạt lượng khán giả tiếp cận lên tới 62,6 triệu người.

Bài hát cũng duy trì phong độ ấn tượng trên các bảng xếp hạng theo thể loại, giữ ngôi đầu bảng "Hot Dance/Electronic Songs" trong 38 tuần và bảng "Hot Rock & Alternative Songs" trong 20 tuần.

Ban đầu được phát hành vào tháng 10/2025 dưới dạng ca khúc solo của Tame Impala, bài hát này đã được phát hành lại vào tháng 2/2026 vừa qua với phiên bản song ca có sự góp giọng và hợp tác của Jennie. Kevin Parker đảm nhận vai trò sản xuất.

Trong khi đó, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê người Mỹ, Ella Langley đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'Hot 100' tuần này với ca khúc Choosin' Texas. Với việc giữ vững ngôi đầu trong 24 tuần liên tiếp, bài hát này một lần nữa phá kỷ lục về thời gian trụ hạng nhất lâu nhất trong lịch sử 68 năm của Billboard.

Mới đây, Jennie cũng đã được chọn làm đại sứ thương hiệu mới cho Lotte Department Store, trở thành người mẫu quảng cáo đầu tiên mà nhà bán lẻ này lựa chọn trong khoảng 10 năm qua.