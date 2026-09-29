Đám cưới 30.000 USD bị bão phá hỏng, cặp đôi nhận món quà bất ngờ từ hơn 400 người xa lạ

Jayden Sink và Kimberly Laprad, đều 24 tuổi, sống tại Roanoke, bang Virginia (Mỹ), đã dành khoảng một năm chuẩn bị cho đám cưới. Theo PEOPLE và đài WDBJ7, cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 25/9/2026 tại một căn nhà nghỉ dưỡng ở Waves, thuộc Outer Banks, bang North Carolina.

Với Kimberly, đây vốn là một địa điểm đặc biệt. Cô từng có nhiều chuyến đi tới Outer Banks khi còn nhỏ và luôn mong muốn một ngày nào đó được tổ chức đám cưới bên bờ biển.

Jayden vì thế đã dồn gần như toàn bộ số tiền có thể xoay xở trong năm, khoảng 30.000 USD, tương đương hơn 780 triệu đồng, để biến mong muốn của bạn đời thành hiện thực. Cặp đôi dự kiến có khoảng 45 người thân, bạn bè tham dự ngày trọng đại.

Cặp đôi Jayden Sink và Kimberly Laprad. Ảnh: islandfreepress.org

Thế nhưng, chỉ vài ngày trước hôn lễ, thời tiết xấu đã khiến mọi kế hoạch thay đổi hoàn toàn.

Do dự báo xuất hiện một trận nor'easter với gió mạnh và mưa lớn, chủ căn nhà nghỉ dưỡng gọi điện khuyên cặp đôi rời Roanoke sớm. Jayden, Kimberly cùng hai người bạn trong đoàn cưới lập tức lên đường tới Hatteras Island.

Họ đến nơi vào khoảng 4 giờ sáng. Chỉ khoảng 30 phút đến một giờ sau, tuyến đường N.C. 12 bị hư hại do thời tiết và nước lũ, khiến Hatteras Island bị chia cắt với đất liền. Phần lớn khách mời của cặp đôi không thể tới nơi.

Không chỉ khách mời gặp khó khăn, chính địa điểm tổ chức đám cưới cũng bị ngập. Giấc mơ về một hôn lễ bên biển đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Jayden và Kimberly đã chi khoảng 30.000 USD và không còn khả năng tài chính để tổ chức lại từ đầu.

“Tôi đã lấy từng khoản tiền mình có thể kiếm được trong năm nay và đầu tư vào đám cưới trong mơ mà Kim luôn mong muốn”, Jayden chia sẻ với WDBJ7.

Trong lúc tưởng như không còn cách nào khác, những người bạn đi cùng bắt đầu tìm giải pháp. Hai người bạn Alexia Wills và Brandon Robinson liên hệ với các địa điểm tổ chức, đơn vị trang điểm, đồ ăn, bánh cưới và dịch vụ phục vụ hôn lễ.

Ảnh: Stacey Saunders

Một điều bất ngờ xảy ra khi Frisco Woods Campground trên đảo đề nghị cho cặp đôi sử dụng địa điểm miễn phí. Không chỉ vậy, nơi này còn hỗ trợ chỗ ở và người chủ trì nghi lễ.

Đám cưới được lùi sang ngày 26/9. Hai người bạn của cô dâu chú rể cũng đăng lời mời trên mạng xã hội, kêu gọi những người đang mắc kẹt trên đảo cùng tới chung vui.

Ban đầu, cặp đôi chỉ nghĩ đây là phương án cứu vãn một ngày cưới đã bị thời tiết làm đảo lộn. Họ không thể ngờ lời mời ấy lại nhận được sự hưởng ứng lớn đến vậy.

Những vị khách mời xa lạ đã đến dự đám cưới của cặp đôi. Ảnh: Samantha Stevens

Theo PEOPLE, cư dân Hatteras Island và những du khách cũng đang bị mắc kẹt bởi tuyến đường bị đóng đã cùng nhau tới Frisco Woods Campground vào chiều 26/9. Họ trở thành những vị khách đặc biệt trong một đám cưới vốn ban đầu chỉ dự kiến có khoảng 45 người.

Nhiều cá nhân và doanh nghiệp địa phương cũng chung tay. Có người hỗ trợ đồ ăn, hoa, âm nhạc; các nhiếp ảnh gia tình nguyện ghi lại khoảnh khắc của cô dâu chú rể, trong khi DJ Kel đảm nhận phần âm nhạc cho buổi tiệc.

Đám cưới đầy bất ngờ và hạnh phúc của cặp đôi. Ảnh: islandfreepress.org

Cuối cùng, Jayden và Kimberly vẫn có thể trao nhẫn và nói lời thề nguyện. Nhưng thay vì một lễ cưới riêng tư bên biển với vài chục người thân quen, họ đứng trước một đám đông hàng trăm người mà phần lớn chỉ mới biết họ trong thời gian rất ngắn.

Sau đám cưới, con số được cập nhật thậm chí còn lớn hơn. Theo Island Free Press, 458 người đã ký tên vào sổ khách tại hôn lễ. Jayden ước tính tổng số người có mặt thực tế có thể lên tới 500-800 người, bởi rất nhiều người tham dự nhưng không ký tên. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính của chú rể và không có con số thống kê chính thức.

Điều khiến cặp đôi xúc động không chỉ là việc họ vẫn có thể kết hôn, mà còn là cách những người xa lạ đã cùng nhau giúp họ hoàn thiện gần như mọi thứ trong chưa đầy 24 giờ.

Từ địa điểm, chỗ ở, người chủ trì nghi lễ, âm nhạc, hoa, đồ ăn cho tới nhiếp ảnh, mỗi phần của đám cưới đều có sự góp sức của cộng đồng địa phương.

Mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu cho đám cưới của cặp đôi. Ảnh: islandfreepress.org

Jayden sau đó chia sẻ rằng những người xuất hiện trong những bức ảnh cưới vốn là những người xa lạ với họ chỉ một tuần trước, nhưng giờ đã trở thành bạn bè.

Câu chuyện cũng không kết thúc ở một đám cưới bất đắc dĩ. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng Hatteras Island, Jayden và Kimberly quyết định tìm cách đáp lại tình cảm ấy.

Theo Island Free Press, cặp đôi đang kêu gọi mọi người ủng hộ dự án Frisco-Buxton Pathway, một dự án cộng đồng nhằm xây dựng tuyến đường an toàn hơn cho người đi bộ và xe đạp giữa các khu dân cư trên Hatteras Island. Họ thậm chí đã lập một chiến dịch GoFundMe để hỗ trợ dự án này.

Những vị khách xa lạ đã đến tham dự đám cưới và chúc phúc cho cặp đôi. Ảnh: islandfreepress.org

Đám cưới mà Kimberly từng mơ tới có thể đã không diễn ra đúng địa điểm, đúng ngày hay đúng số lượng khách như kế hoạch. Nhưng đổi lại, cặp đôi có được một kỷ niệm mà có lẽ không khoản tiền nào có thể mua được: ngày họ kết hôn, hàng trăm người xa lạ đã cùng xuất hiện để chứng kiến và chung vui với họ.

(Nguồn: PEOPLE, WDBJ7, Associated Press và Island Free Press)