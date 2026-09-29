Ji Chang Wook: 'Tôi hoàn toàn không thấy xấu hổ khi khoả thân hay đóng cảnh nóng'

Đó là lần đầu tiên tôi quay một cảnh 'nóng' với mức độ táo bạo như vậy. Tôi đã trải qua những cảm xúc đan xen đầy lạ lẫm, thật khó để nói rằng tôi chỉ đơn thuần là lo lắng, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác nếu bảo rằng tôi chẳng hề thấy hồi hộp chút nào. Ở đó có sự căng thẳng đầy tinh tế cùng cảm giác nhạy cảm được đẩy lên cao độ.

Nam diễn viên Ji Chang Wook đã đối mặt với những thử thách chưa từng có trong loạt phim The Scandalcủa Netflix, từ việc thực hiện cảnh 'nóng' táo bạo cho đến việc hóa thân vào một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp. Dù bộ phim vấp phải nhiều ý kiến ​​trái chiều kể từ khi ra mắt, Ji Chang Wook vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của tác phẩm này.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây về bộ phim The ScandalJi Chang Wook chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là một dự án mà một diễn viên nên thử sức ít nhất một lần. Đó là lý do tôi chọn tác phẩm này, và cá nhân tôi cảm thấy hài lòng".

Ra mắt vào ngày 18/9, The Scandal kể về cuộc cá cược tình ái táo bạo và đầy nguy hiểm giữa phu nhân Jo (Son Ye Jin), người phụ nữ sở hữu tài năng xuất chúng vượt xa khuôn khổ cuộc sống của phụ nữ thời Joseon và Jo Won (Ji Chang Wook), gã lãng tử hào hoa bậc nhất thời bấy giờ. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons (Những mối quan hệ nguy hiểm) của nhà văn người Pháp Pierre Choderlos de Laclos...

Ji Chang Wook vào vai Jo Won, một người đàn ông chấp nhận tham gia một vụ cá cược để chiếm đoạt thứ mà bình thường anh ta không thể có được. Anh chia sẻ: "Cá nhân tôi rất muốn thử sức với vai diễn này ít nhất một lần. Jo-won là một nhân vật vô cùng phức tạp, một người đàn ông yêu cùng lúc hai người phụ nữ. Tôi cảm thấy đây là một vai diễn rất đáng để đảm nhận".

Khi được hỏi về việc bị so sánh với Bae Yong Joon trong phiên bản điện ảnh, Untold Scandal vào năm 2003, Ji Chang Wook cho biết: "Đã có nhiều tác phẩm được thực hiện dựa trên câu chuyện này. Tôi biết việc bị so sánh với Bae Yong Joon, người từng đóng vai này trong phiên bản điện ảnh trước đó là điều khó tránh khỏi. Tôi tin rằng, việc bị đánh giá và so sánh với người khác là định mệnh của một diễn viên. Tôi chỉ nghĩ rằng, mình nên tập trung vào việc tạo ra phiên bản của riêng mình cho tác phẩm và nhân vật này".

Kể từ khi ra mắt, tác phẩm đã nhận được những ý kiến ​​trái chiều: "Thật buồn và đáng tiếc khi một dự án mà tôi tham gia lại phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt. Tôi không thể nào thấy vui vẻ trước những đánh giá tiêu cực. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, đó là phản ứng mà tôi đã lường trước. Đây chắc chắn không phải là kiểu dự án chỉ toàn nhận được lời khen ngợi. Ngay cả khi phản hồi hoàn toàn tiêu cực, tôi vẫn muốn tin rằng, lựa chọn của mình không phải là một sai lầm".

Việc hợp tác cùng bạn diễn Son Ye Jin đã mang lại cho Ji Chang Wook một cảm giác căng thẳng rất khác biệt: "Đạo diễn đã có một quyết định khá tinh quái ở đó. Thật vô cùng gượng gạo khi phải quay cảnh này trước mặt ê kíp mà tôi mới gặp lần đầu. Nhưng tôi cảm thấy mâu thuẫn giữa hai nhân vật cần phải được thể hiện thật hiệu quả thì tác phẩm mới thực sự lôi cuốn. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị lép vế trước Son Ye Jin. Bầu không khí trên phim trường vô cùng căng thẳng, gần như ngột ngạt. Chúng tôi thực hiện những cảnh quay dài hơn mười phút, và tôi diễn xuất trong khi hoàn toàn đắm chìm vào sự căng thẳng hiện hữu rõ rệt trong cuộc đấu trí giữa hai nhân vật".

Vì The Scandal được xếp hạng dành cho khán giả trưởng thành, bộ phim có khá nhiều cảnh 'nóng' táo bạo. Ji Chang Wook, người thủ vai Jo Won, một gã lãng tử đích thực thời Joseon đã phải thực hiện nhiều cảnh 'giường chiếu' cũng như các cảnh khỏa thân: "Hình ảnh khỏa thân không phải là trọng tâm của cảnh quay. Tôi không hề thực hiện chế độ tập luyện khắc nghiệt để tạo hình cơ thể chỉ vì phim có cảnh khỏa thân. Thực tế, nếu vóc dáng của tôi quá hoàn hảo thì lại chẳng phù hợp với tinh thần của tác phẩm. Khi đứng trước ống kính, mức độ táo bạo, cách dàn dựng và các hành động đều đã được thống nhất với đạo diễn, nên tôi chỉ tập trung vào việc lột tả trọn vẹn ý đồ nghệ thuật. Tất nhiên, tôi cũng có chút áp lực về việc phải khỏa thân. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài chuẩn bị trước khi bấm máy, và những cuộc trò chuyện với đạo diễn trong giai đoạn đó đã mang lại cho tôi sự tự tin cần thiết".

Nói về bạn diễn Nana, anh nhận xét, cô là "một nữ diễn viên có tố chất và bản năng diễn xuất tuyệt vời", đồng thời chia sẻ thêm: "Lối diễn của cô ấy rất cuốn hút. Nana là kiểu diễn viên luôn đào sâu vào bản chất của vấn đề và nỗ lực truyền tải điều đó. Chúng tôi không cố gắng gượng ép tạo ra bầu không khí thoải mái cho cảnh 'giường chiếu', thay vào đó, sự thoải mái ấy đến từ mối quan hệ gắn kết đã được xây dựng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Chúng tôi cũng đã sắp xếp để quay cảnh 'giường chiếu' vào giai đoạn cuối của lịch trình. Việc đã trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau từ trước, thực sự đã giúp ích rất nhiều".

Nhìn vào các tác phẩm gần đây của Ji Chang Wook, có thể thấy một lộ trình sự nghiệp không chịu bó hẹp trong bất kỳ thể loại nào: "Dù nhân vật Jo Won trong The Scandal rất cuốn hút, nhưng đây không phải là vai diễn mà một diễn viên có thể dễ dàng quyết định nhận lời. Tuy nhiên, chính việc tôi dám thử sức và đảm nhận vai diễn này ở độ tuổi cũng như giai đoạn sự nghiệp hiện tại mang lại ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó là lý do tôi tin rằng, đây sẽ mãi là một dự án đáng nhớ".