Phim VTV có nhiều cặp đôi ăn ý nhưng chưa ai sở hữu size gap đẹp như hai người này

Khi phim Mùa Hè Năm Ấy gây chú ý, nhiều người đã khen Long Vũ và Lưu Ly đẹp đôi, tương tác rất ngọt dù kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều và còn là lần đầu đóng chung với nhau. Từ đó mà khán giả bắt đầu nhắc lại những cặp đôi ăn ý trên phim giờ vàng VTV, khiến người xem chỉ muốn “đẩy thuyền” dù nhiều diễn viên đã có nửa kia ở ngoài đời: Từ Khả Ngân - Thanh Sơn (11 Tháng 5 Ngày), Quỳnh Kool - B Trần (Chúng Ta Của 8 Năm Sau), Việt Hoa - Đức Hiếu (Gió Ngang Khoảng Trời Xanh), Long Vũ - Thu Hà Ceri (Đi Giữa Trời Rực Rỡ).

Mới đây, một page chuyên về phim truyền hình Việt Nam đã liệt kê những cặp đôi đẹp từng lên sóng VTV và Quốc Anh - Hoàng Hà đã được nhắc đến nhiều lần. Hai người đóng chung phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, vào vai hai nhân vật chính thời thanh xuân tuổi trẻ.

Lâu nay, khán giả vẫn nhắc đến cụm từ “size gap” khi nói đến những cặp đôi lý tưởng trong phim ngôn tình. "Size gap" (chênh lệch chiều cao) giữa hai người từ 20 cm được cho là đẹp và Quốc Anh cùng Hoàng Hà còn có khoảng cách lên tới 30 cm. Hình ảnh Hoàng Hà nhỏ nhắn bên cạnh Quốc Anh chững chạc, vững chãi đã khiến bao người xuýt xoa.

Cư dân mạng cũng yêu thích vẻ lí lắc, hồn nhiên của Hoàng Hà trong khi Quốc Anh lại điềm đạm, tạo thành cặp đôi trái dấu đầy sức hút. Thậm chí, người xem còn mong Chúng Ta Của 8 Năm Sau hãy kéo dài giai đoạn quá khứ, để được xem Quốc Anh - Hoàng Hà lâu hơn.

Tin đồn phim giả tình thật cũng bùng nổ vì hai người quá ăn ý, nhưng tiếc rằng cả Quốc Anh lẫn Hoàng Hà đều khẳng định chỉ xem đối phương như đồng nghiệp mà thôi. Và đến bây giờ, khán giả vẫn mong Quốc Anh - Hoàng Hà có dịp tái ngộ trên phim lần nữa.