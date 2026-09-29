Hồng Đào liên tiếp thắng lớn

Hồng Đào trưởng thành từ sân khấu kịch TP.HCM và thuộc thế hệ nghệ sĩ nổi bật của sân khấu phía Nam. Năm 1994, nữ nghệ sĩ sang Mỹ định cư, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và duy trì tình yêu với sân khấu. Những năm gần đây, Hồng Đào trở lại Việt Nam thường xuyên hơn để tham gia các dự án điện ảnh, qua đó tiếp cận thêm một thế hệ khán giả mới.

Điện ảnh cũng mở ra nhiều cơ hội để Hồng Đào cho thấy sự thay đổi trong diễn xuất. Trong Mai, nữ nghệ sĩ vào vai bà Đào, người phụ nữ sắc sảo, hiện đại nhưng có nhiều góc khuất trong cách nhìn về tình yêu và gia đình. Với Mang Mẹ Đi Bỏ, Hồng Đào đảm nhận nhân vật bà Hạnh, một người mẹ mắc Alzheimer, đòi hỏi nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp. Những vai diễn này cho thấy nữ nghệ sĩ không bị giới hạn trong hình ảnh người mẹ quen thuộc mà có thể biến hóa theo từng câu chuyện.

Hồng Đào ngày càng khẳng định vị trí riêng trên màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hồng Đào từng ghi dấu qua Thưa Mẹ Con Đi, Cua Lại Vợ Bầu và Ngôi Nhà Bươm Bướm. Đặc biệt, sự hợp tác với đạo diễn Nhất Trung trong Cua Lại Vợ Bầu cho thấy Hồng Đào vẫn là lựa chọn phù hợp với những tác phẩm hướng đến số đông khán giả. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Trấn Thành cũng tin tưởng Hồng Đào khi lựa chọn nữ nghệ sĩ cho Mai. Vai bà Đào không phải nhân vật trung tâm nhưng có nhiều lớp tâm lý, góp phần tạo nên những nút thắt quan trọng trong câu chuyện. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi Hồng Đào tiếp tục được nhắc đến mạnh mẽ trong điện ảnh Việt, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ.

Trong khi đó, Khương Ngọc là một trong những đạo diễn tiếp tục khai thác khả năng biến hóa của Hồng Đào. Sau Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Lên Hương với vai bà Mũi, chủ một trại hòm. Đây là nhân vật gai góc, cô độc và có nhiều tổn thương, khác biệt đáng kể so với những hình tượng người mẹ mà Hồng Đào từng đảm nhận. Vai diễn cho thấy sự chủ động của nữ nghệ sĩ trong việc tìm kiếm những nhân vật mới thay vì lặp lại công thức quen thuộc.

Hồng Đào được Trấn Thành lựa chọn cho một vai diễn nhiều màu sắc trong Mai.

Không chỉ được đạo diễn tin tưởng, Hồng Đào còn có sự kết nối đặc biệt với nhiều nghệ sĩ trong nghề. Việt Hương nhiều lần hợp tác cùng Hồng Đào, từ Chị Dâu đến Cục Vàng Của Ngoại. Hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng tạo được sự ăn ý khi đứng chung khung hình. Hữu Châu cũng là một người bạn diễn có mối quan hệ nghề nghiệp lâu năm với Hồng Đào. Cả hai từng học và hoạt động sân khấu cùng thời, sau đó tiếp tục tái ngộ trong nhiều dự án điện ảnh.

Điểm đáng chú ý ở Hồng Đào nằm ở việc kinh nghiệm sân khấu không khiến cách diễn của nữ nghệ sĩ trở nên cũ kỹ. Ngược lại, những trải nghiệm qua nhiều môi trường nghệ thuật giúp Hồng Đào có thêm chiều sâu khi xử lý nhân vật. Từ những người mẹ giàu tình cảm đến phụ nữ sắc sảo, tổn thương hay gai góc, nữ nghệ sĩ đều tìm được cách tạo dấu ấn riêng.

Hồng Đào và Việt Hương tạo được sự ăn ý qua nhiều lần hợp tác.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn xuất hiện trong những dự án điện ảnh đáng chú ý và tiếp tục được các đạo diễn lựa chọn cho những vai diễn có chiều sâu. Vị trí đặc biệt của nữ nghệ sĩ vì thế không chỉ đến từ tuổi nghề hay những thành tích phòng vé, mà còn nằm ở khả năng duy trì sức hút với đồng nghiệp, khán giả và liên tục làm mới mình qua từng nhân vật.