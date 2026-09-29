NCT WISH sẵn sàng 'mê hoặc cõi mạng' trong vũ trụ NCT

NCT WISH mô tả ca khúc chủ đề I SPY là một bài hát dance-pop pha trộn nhiều phong cách, nói về cảm giác phấn khích khi mới bắt đầu thích một ai đó.

Theo công ty quản lý của nhóm, I SPY là một ca khúc dance-pop kết hợp nhiều phong cách, nổi bật với những sự chuyển đổi nhịp điệu rõ rệt giữa các phần của bài hát. Lời bài hát miêu tả khoảnh khắc mọi giác quan đều hướng về một người đặc biệt ngay khi trái tim bắt đầu rung động vì họ.

Cụm từ I SPY được lặp lại xuyên suốt bài hát giúp truyền tải trọn vẹn cảm xúc này, thể hiện sự tò mò muốn tìm hiểu thêm về đối phương cũng như mong muốn được mời họ bước vào thế giới riêng của mình.

Mini album bao gồm tổng cộng sáu ca khúc, được thiết kế để phô diễn sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc của nhóm, với chủ đề xuyên suốt là sự phấn khích và tò mò khi mới biết yêu.

NCT WISH đã tích cực chuẩn bị cho màn trở lại này bằng chuỗi nội dung "nhá hàng" (teaser) đều đặn. Nhóm đã công bố trailer Part 2. Lover Boy, bộ ảnh concept đen trắng mang tên Confused Boy, và ra mắt máy chủ Discord WISH LAND (không gian trực tuyến chính thức của NCT WISH mở cửa vào ngày 21/9), nơi người hâm mộ có thể theo dõi sát sao các hoạt động trong đợt trở lại này.

NCT WISH là nhóm nhỏ (unit) trẻ nhất của NCT, đã ra mắt vào tháng 2/2024 và khẳng định vị thế là biểu tượng của sự "tươi mới" trong K-pop thông qua âm nhạc sôi động cùng những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, với các bản hit như Songbird, Steady và Pop Pop. Sức hút đầy lôi cuốn và mang hơi hướng "kitschy" (độc đáo, phá cách và có phần tinh nghịch), khác biệt hoàn toàn so với phong cách "Neo" đặc trưng của NCT, cùng các hoạt động quảng bá và sản phẩm gắn liền với thị hiếu Gen Z, đã góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt cho nhóm.