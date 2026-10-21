Barcelona kiện PSG

Barcelona không hài lòng với thông điệp của CĐV PSG.

Theo tờ Sport, ban lãnh đạo Barcelona quyết định theo đuổi vụ việc sau khi chứng kiến biểu ngữ gây tranh cãi xuất hiện trên khán đài sân Parc des Princes. Tấm biểu ngữ có dòng chữ "Hủy diệt theo phong cách Paris", kèm hình ảnh một người mặc áo PSG, đeo mặt nạ kinh dị và cầm cưa máy phá hủy huy hiệu Barcelona.

Biểu ngữ được giăng lên ngay trước giờ bóng lăn, trong bầu không khí vốn căng thẳng giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Hình ảnh mang tính khiêu khích này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đẩy sự kình địch giữa hai câu lạc bộ vượt ra ngoài câu chuyện chuyên môn trên sân cỏ.

Nhóm cổ động viên PSG lấy cảm hứng từ Leatherface, nhân vật sát nhân nổi tiếng trong loạt phim kinh dị The Texas Chain Saw Massacre, đồng thời sử dụng chiếc mặt nạ gợi liên tưởng đến Michael Myers trong loạt phim Halloween. Sự kết hợp giữa hình tượng kinh dị và hành động đập phá huy hiệu Barcelona tạo nên thông điệp mang tính công kích trực tiếp đội bóng xứ Catalonia.

Ban lãnh đạo Barcelona không xem đây đơn thuần là màn khiêu khích nhằm khuấy động bầu không khí trước trận. Đội bóng Tây Ban Nha cho rằng việc sử dụng hình ảnh bạo lực để chế giễu đối thủ đã vượt qua ranh giới sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cổ động viên.

Vì vậy, Barcelona sẽ gửi đơn khiếu nại lên UEFA sau khi trận đấu khép lại, đề nghị cơ quan quản lý bóng đá châu Âu xem xét sự việc. Động thái cho thấy đội bóng xứ Catalonia không muốn những màn cổ vũ mang tính thù địch trở thành điều bình thường trong các cuộc đối đầu đỉnh cao.

Rạng sáng 21/10, Barcelona và PSG tạo nên trận cầu hấp dẫn với 6 bàn thắng. Dù rất nỗ lực, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước PSG. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Barcelona ở mùa 2026/27 sau chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp.

PSG quá mạnh Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League rạng sáng 21/10 một lần nữa khẳng định vị thế số một châu Âu từ PSG.