Giành 'Quả bóng vàng mọi thời đại', Ronaldo đăng thông điệp đặc biệt

Ngày 29/10, Cristiano Ronaldo đăng thông điệp cảm ơn người hâm mộ trên trang Instagram cá nhân sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng mọi thời đại (Ballon d’Or of All Time) do tạp chí France Football tổ chức. Đây là sự kiện đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ra đời giải thưởng Quả bóng vàng, nhằm xác định mùa giải giành Quả bóng Vàng nào thực sự vượt trội so với tất cả những mùa còn lại trong lịch sử môn thể thao vua.

“Bóng đá thuộc về người hâm mộ! Cảm ơn tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại cũng thuộc về các bạn”, Ronaldo chia sẻ.

Thông điệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha được đưa ra sau khi anh giành chiến thắng trong cuộc bình chọn kéo dài một tháng, vượt qua nhiều huyền thoại bóng đá, trong đó có Lionel Messi.

Ronaldo đăng tải thông điệp cảm ơn người hâm mộ sau khi giành danh hiệu Quả bóng vàng mọi thời đại. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Ronaldo được vinh danh nhờ màn trình diễn trong màu áo Manchester United ở mùa giải 2007-2008. Đây là giai đoạn tiền đạo sinh năm 1985 đạt phong độ xuất sắc, góp công lớn giúp đội bóng Anh giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League.

Ở mùa giải đó, Ronaldo ghi tổng cộng 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Manchester United giành cú đúp danh hiệu Ngoại Hạng Anh và UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu). Riêng tại Ngoại Hạng Anh, anh có 31 pha lập công, qua đó đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Những thành tích này giúp Ronaldo giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2008.

Trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng mọi thời đại, mùa giải 2007-2008 của Ronaldo được người hâm mộ đánh giá cao hơn năm 2012 của Lionel Messi. Đây là năm tiền đạo người Argentina lập kỷ lục ghi 91 bàn thắng trong một năm dương lịch cho Barcelona và đội tuyển quốc gia.

Ronaldo và Messi chiếm toàn bộ 12 vị trí dẫn đầu trong cuộc bình chọn các mùa giải giành Quả bóng Vàng. Huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario đứng thứ 13 với thành tích năm 2002.

Giải thưởng Quả bóng vàng mọi thời đại được tổ chức dưới sự giám sát của tạp chí France Football, đơn vị đứng sau danh hiệu Quả bóng Vàng truyền thống. Cuộc bình chọn bắt đầu từ ngày 1/10, với danh sách gồm 10 cầu thủ từng ít nhất ba lần giành Quả bóng Vàng.

Khác với giải thưởng thường niên, Quả bóng vàng mọi thời đại được quyết định thông qua phiếu bầu của người hâm mộ. Người tham gia phải trả phí để bình chọn và có cơ hội được lựa chọn tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng năm 2027.