Câu lạc bộ bóng chuyền Biên phòng – MB nối dài chuỗi trận toàn thắng

Ngày 29-10, tại TP Hồ Chí Minh, CLB Biên phòng – MB chạm trán CLB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 2 bảng nam giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026. Khởi đầu thuận lợi khi thắng set 1 với điểm số 25-21, nhưng đội bóng áo lính bất ngờ để thua 2 set sau đó với điểm số 22-25 và 23-25.

Các vận động viên Biên phòng – MB mừng điểm số trước CLB Đà Nẵng. Ảnh: VFV

Với sự tỏa sáng của các trụ cột, Biên phòng – MB đã kịp lấy lại thế trận thắng 25-18 ở set 4 để gỡ hòa 2-2. Tại set 5, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền giành thắng lợi 15-12, hoàn tất màn ngược dòng thắng 3-2.

Với chuỗi 9 trận toàn thắng kể từ đầu mùa, Biên phòng – MB xây chắc ngôi đầu bảng nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 với 23 điểm và tiến gần tới tấm vé vào vòng bán kết.

Trước đó, CLB Thể Công - Tân Cảng giành thắng lợi 3-1 trước LPBank Ninh Bình, tạm xếp thứ 3 bảng nam với 19 điểm. Với thắng lợi 3-0 trước Sanest Khánh Hòa, CLB Hà Nội góp mặt ở tốp 4 với 16 điểm.

Giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 28-10 đến 8-11. Với thành tích toàn thắng kể từ đầu giải, CLB Biên phòng – MB đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.